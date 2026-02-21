La Web Project Sottorete fa tre a zero e si prende la vetta. Nel mirino l'ordalia di Tempio

Alghero – Tre set a zero e scettro del girone in cassaforte. Giovedì 19 febbraio, sul taraflex della palestra scolastica Maria Carta di Alghero, la Web Project Sottorete sbriga la pratica della dodicesima giornata. Inizia il girone di ritorno della Prima Divisione provinciale e i catalani incamerano l'intera posta. La squadra avversaria esce sconfitta ma a testa alta.

La cronaca del taraflex La tenzone scivola via seguendo un copione lineare. Nei primi due parziali i padroni di casa impongono il proprio lignaggio tecnico. Ritmo alto e pallino del gioco saldamente in mano. I primi due set si chiudono nettamente a favore dei catalani 25 a 5 e 25 a 12. Nel terzo spicchio di gara lo spartito cambia. L'avversario alza le barricate e tiene il campo con onore. La Sottorete fa esordire i ragazzi del vivaio. Il parziale si fa più serrato, ma si chiude sul 25 a 22 e consegna la vittoria e i tre punti ai catalani.

Le parole del mister A fine gara, il tecnico Enrico Granese analizza la prestazione senza fronzoli. Niente trionfalismi, solo la fotografia esatta di quanto visto sotto rete. «La partita è stata una partita tranquilla, tutto sommato è andata bene, siamo sempre stati in comando, l'ultimo set è stato leggermente più tirato perché comunque ci sono stati tutti gli ingressi dei più giovani e quindi si è tirata un pochino di più, però tutto sommato è andata bene. 3-0 portata a casa abbastanza agilmente, adesso penseremo alle prossime partite».

La classifica e l'aritmetica Con questo successo la Web Project Sottorete sale al primo posto in solitaria. Ma la vera forza della squadra sta nel pallottoliere. Il sestetto algherese ha ancora due partite da recuperare rispetto alle inseguitrici. Un potenziale tesoro di punti per scavare il vuoto dietro di sé e tentare la fuga decisiva. Domani, domenica 22 febbraio, i catalani riposano e guardano le avversarie. L'attenzione è tutta concentrata sullo scontro diretto tra Ittiri ed Ermes. Un incrocio che ridisegnerà le gerarchie dell'inseguimento.

L'orizzonte gallurese I festeggiamenti sono già in archivio. Il calendario non concede sconti. Sabato 28 febbraio si scende di nuovo in campo per la madre di tutte le partite. La Sottorete sbarca a Tempio per sfidare proprio l'Ermes. Sarà lo scontro al vertice. Chi sbaglia, rischia di compromettere l'intera stagione. Serviranno polmoni, testa e garretti d'acciaio.