Sport Cagliari Calcio: Rinnovo per Yael Trepy

Ora è ufficiale. A pochissime ore dalla sfida che vedrà impegnato il determinato Cagliari allenato dal giovane Fabio Pisacane confrontarsi contro l’ostica Lazio del Presidente Claudio Lotito, importante rinnovo di contratto all’interno della rosa rossoblù capitanata dall’esperto Leonardo Pavoletti. Il giovanissimo calciatore transalpino Yael Trepy (indiscusso protagonista della formazione Primavera allenata dal tecnico sardo Francesco Pisano) ha-infatti- apposto la sua firma sul prolungamento contrattuale sottopostogli dalla Società isolana per le prossime quattro Stagioni calcistiche (quindi fino al 30 giugno 2026). Una situazione, quella appena verificatasi, che- certamente- fa enormemente felici tutte le parti in causa, in quanto da una parte permette all’ottimo calciatore nativo dell’hinterland parigino un ulteriore crescita in un club prestigioso come il Cagliari(attualmente militante nella massima Serie del campionato italiano) d’altra consente alla formazione Presieduta dal Dott. Tomaso Giulini non solo di sfruttare le prestazioni calcistiche del giocatore transalpino, ma anche (e soprattutto) di allontanare le possibili “sirene” di mercato che si potrebbero verificare nelle prossime sessioni, blindando, a parer nostro, uno dei migliori prospetti presenti, attualmente, all’interno del panorama calcistico italiano ed europeo. Un atleta, quello di cui abbiamo il piacere di scrivere in questo articolo, che (è doveroso dirlo) si è fatto immediatamente apprezzare da tutti (siano essi Società, compagni o tifosi) sin dal momento in cui è giunto in Sardegna (nell’anno 2022) non solamente per le sue abilità tecniche ed atletiche, ma anche (è questa una delle cose, certamente, più importanti) per la maturità, fin qui, dimostrata sia all’interno del rettangolo di gioco che nella vita privata. Per quanto è di nostra competenza, ci permettiamo di affermare, che siamo estremamente felici del prolungamento appena avvenuto tra la squadra dell’ottimo Ds Angelozzi e il calciatore francese, a cui auguriamo, naturalmente, un proseguo di carriera ricco di gioie e di soddisfazioni, che lo portino alle vette più alte di questo bellissimo sport, riuscendo magari a conseguire qualche alloro in maglia rossoblù, che-certamente-renderebbe estremamente felice tutta la tifoseria sarda(e non solo) e che ha questi colori ben stampati nella mente e nel cuore. In conclusione ricordandovi che il prossimo impegno della formazione isolana avverrà il 21 febbraio alle ore 20.45 contro la temibile compagine della Lazio, auspichiamo(anzi siamo certi) che la Società rossoblù abbia l’obiettivo di proseguire nella politica dei rinnovi riguardanti i giovani più promettenti presenti all’interno della Primavera rossoblù, dando- in questo modo- al Cagliari un futuro roseo e appagante sotto ogni punto di vista.