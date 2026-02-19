Sport Il prepartita di Cagliari-Lazio firmato da Giorgio Saitz

Dopo la cocente sconfitta maturata- qualche giorno fa- contro l’ostica formazione del Lecce (dell’ottimo Ds Pantaleo Corvino), urge, nella prossima gara, un pronto riscatto da parte del Cagliari allenato dal giovane tecnico Fabio Pisacane. Un match, quello che disputerà la compagine isolana il 21 dicembre 2026 alle ore 20.45 nell’impianto sportivo della Domus Arena, che vedrà la formazione sarda opposta alla temibile Lazio del Presidente Claudio Lotito, in una contesa che ci dirà (una volta di più nel caso c’è ne fosse ancora bisogno) la direzione che prenderà la Stagione della compagine rossoblù da qui al termine del Campionato di Serie A. Una “battaglia”, inoltre, quella contro la squadra capitolina, certamente difficile, dove Noslin e compagni le proveranno tutte( sportivamente parlando ovviamente) per portare a casa l’intera posta in palio, che consenta alla squadra biancoceleste, non solo, un rilancio in classifica che, permetta alla formazione laziale di puntare alle zone nobili della graduatoria, ma anche (e soprattutto) di ottenere, al termine della Serie A 2025-26, un posto in chiave europea, che indubbiamente risulta- in questo momento- ancora alla portata per l’organico capitanato dall’esperto centrocampista( ex Verona) Mattia Zaccagni.



A tal proposito, starà al team isolano “spegnere” sul nascere le velleità agonistiche della compagine romana, disputando un match in cui la grinta, la determinazione e il “cuore”(insieme alla tecnica e all’atletismo naturalmente) devono essere le prime armi della formazione isolana, alfine di giungere ad un risultato utile(magari la vittoria), che permetta alla squadra sarda di proseguire quel “cammino”( interrotto alcuni giorni fa contro la squadra salentina) verso una tranquilla salvezza (e successivamente quel qualcosa di più), indubbiamente, da cogliere al più presto, offrendo( se fosse possibile) anche un bel gioco che ,chiaramente, delizierebbe non solo l’intera tifoseria sarda, ma anche tutti gli spettatori ospiti amanti di questo bellissimo sport. In conclusione ricordandovi, una volta di più, che l' importante gara tra il determinato Cagliari e l’ostica Lazio avrà luogo sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20.45 e auspicando, in tale contesa, il pieno recupero fisico di qualche giocatore rossoblù ora ai box per infortunio, auguriamo alle due compagini in campo di disputare un ottimo match e, a tutti gli spettatori di entrambe le squadre, di vedere una partita ricca di emozioni e di marcature, le quali sono, a parer nostro, gioie difficilmente eguagliabili quando si parteggia per una squadra e che solo gli appassionati dello sport conoscono.