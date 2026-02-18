Sport Pullen, Dinamo Sassari: è risoluzione consensuale

Adesso è ufficiale. A pochi dalla cocente sconfitta maturata al PalaSerradimigni contro la temibile Derthona Basket Tortona, una notizia che circolava già da alcuni giorni negli ambienti cestistici sardi diventa realtà: le strade della Dinamo Sassari e del playmaker Jacob Pullen si separano. Un rapporto professionale, quello tra la gloriosa squadra biancoblù e l’atleta statunitense, iniziato negli ultimissimi mesi dell’anno scorso e- purtroppo- concluso dopo poco tempo (attraverso una risoluzione consensuale), che certamente, pone fine a un periodo non semplice, viste le assenze del giocatore (ex Brindisi) nelle ultime gare disputate dalla formazione isolana.



Il termine di tale situazione porta(è necessario dirlo) degli indubbi vantaggi per entrambe le parti in causa, in quanto, da questo momento in poi, il cestista di passaporto georgiano (libero da qualsiasi vincolo contrattuale) può trovarsi una nuova compagine(sia in Italia che all’estero) che soddisfi pienamente le sue legittime ambizioni professionali, dall’altra permette alla Dinamo dell’ottimo Presidente Sardara di liberarsi non solo del pesante ingaggio del cestista statunitense, ma anche (se la Società lo ritiene necessario) di ritornare sul mercato alla ricerca di un playmaker più adatto alle aspettative della squadra biancoblù. Un atleta che, a parer nostro, nel caso dovesse arrivare dovrebbe garantire sia una dinamicità sia un giro nelle rotazioni e una quantità di punti sufficiente a far conseguire al roster sardo le vittorie necessarie ad ottenere una salvezza tranquilla e senza patemi, proponendo- quindi- una situazione che- certamente- porterebbe gioia a tutti i tifosi isolani. Una conclusione dell’esperienza sassarese, quella del giocatore Jacob Pullen e terminata con circa 10 punti di media a partita e 2 assist, indubbiamente inaspettata fino a qualche settimana fa, che priva la Dinamo(in questo momento delicato della Stagione) di un elemento di qualità con excursus professionale di prestigio(avendo costui militato nella Virtus Bologna e nel Barcellona tra le altre), ma che permette alla formazione sarda di guardare avanti, conscia che ogni gara, da qui al termine della Regular Season, sarà di fondamentale importanza per rimanere nella massima serie del campionato italiano di pallacanestro. Ricordando a tutti i nostri lettori che l’Lba sarà ferma per gli importanti impegni della Nazionale (validi per la qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo), auguriamo sia alla gloriosa Dinamo Sassari che al playmaker Jacob Pullen di raggiungere i più alti traguardi (sia in ambito privato che professionale) che desiderano, realizzando tutti gli obiettivi che si porranno nel corso della loro esistenza e dando a noi, amanti della pallacanestro, quelle gioie e quelle emozioni cestistiche che tutti gli appassionati di questo sport si aspettano.