Con il Lecce un passo indietro. Cagliari troppo frenetico e punito da una squadra più motivata.

Tre punti d’oro per il Lecce, che sbanca la “Unipol Domus” con un “uno-due” devastante nella ripresa e fa un discreto balzo in avanti in classifica. Il Cagliari si fa irretire e non riesce mai a rendersi pericoloso, nonostante l’impegno. I salentini sono arrivati in Sardegna “spuntati”. Le mancanze di Camarda (infortunato) e Banda (squalificato) apparentemente abbassano il tasso tecnico e la pericolosità offensiva. Cheddira fa quel che può e per innescarlo ha bisogno di sfruttare la profondità senza mai essere visto dai compagni, mentre Sottil è dinamico, ma non riesce a centrare lo specchio. Pisacane ha provato a studiare il match nei particolari.

Ha costruito una sorta di ragnatela nella zona nevralgica e gli esterni, Palestra in particolare, si dannano l’anima sulle fasce. Poi nella seconda parte di gara cala il rendimento di tutti e la resa è quasi nell’aria. Al solito Sebastiano Esposito si muove in tutto il fronte offensivo, ma non è in giornata e sbaglia parecchio (alla fine saranno 32 le palle perse dell’attaccante). Nel Cagliari è palese che le assenze pesino, non foss’altro perchè la compagine rossoblù aveva raggiunto un equilibrio sul quale il mister ha lavorato mesi per riuscire ad ottenerlo e ora pare essersi dissolto improvvisamente. Pisacane si affida a sorpresa a Pavoletti all’inizio come vertice offensivo e schiera fra i titolari Zé Pedro, quest’ultimo dato per infortunato solo il giorno prima. A centrocampo la coppia Sulemana-Adopo funge da frangiflutti, ma non riesce ad esprimere convenienti iniziative, anche per il pressing ospite. Il primo tempo scivola via noioso, senza particolari emozioni. In pratica entrambe le formazioni si studiano, giocano bloccate e lo spettacolo ne risente. Di Francesco, solitamente votato all’offesa, in questa occasione gioca una gara tattica, con squadra coperta, anche se con qualche timido tentativo di ripartire. Nella ripresa la musica cambia.