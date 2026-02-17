Sport Spissu (e altri) convocati in Nazionale

Dopo la mancata presenza accaduta nei match di novembre, che ha visto la Nazionale italiana di Basket confrontarsi contro l’ottima Lituania e l’ostica Islanda, una notizia cestistica di grande rilievo “scuote”, in queste ore, la pallacanestro sarda. A seguito-infatti- delle convocazioni diramate ieri (16 febbraio 2026) dalla Federazione italiana Pallacanestro e dal suo “navigato” CT Luca Banchi, il playmaker sassarese Marco Spissu (e non solo lui come diremo nel proseguo di questo articolo) torna a vestire la gloriosa casacca della Nazionale. Gli azzurri saranno-infatti- impegnati tra la fine di questo mese (il 27 febbraio a Newcastle Up Tyne alle ore 20.30 italiane) e l’inizio del mese entrante (il 2 marzo a Livorno alle 19.30) in un probante doppio confronto, valido per le qualificazioni al Campionato mondiale, che vedrà la formazione italiana incrociare le armi(sportivamente parlando ovviamente)contro l’ottima GranBretagna, in una duplice “battaglia” che ci dirà (una volta di più) quale sarà la sorte del basket italiano nel “cammino” verso questa importante rassegna.



Due match, a parer nostro, indubbiamente difficili che metteranno a dura prova i ragazzi azzurri, ma che, certamente, dovranno avvicinare, ulteriormente, i nostri gloriosi “colori” all’importante competizione precedente menzionata. Una città,-inoltre- quella in cui avrà luogo la seconda sfida, molto amante (come tutti sappiamo) dello sport con la palla spicchi, dove l’Italbasket non tornava da circa un triennio (partita che vide la Nazionale azzurra confrontarsi contro quella Ucraina in un match valido per le qualificazioni al Campionato europeo) e che ha per il cestista Marco Spissu un sapore particolare, vista l’ottima prestazione fornita dal giocatore isolano in questo match (ben 21 punti messi a referto dall’ottimo cestista sardo ora in forza alla temibile compagine iberica del Siviglia). Degne di grande considerazione (oltre al playmaker Spissu), le convocazioni (per la duplice battaglia che vedrà la Nazionale italiana affrontare i sudditi di Sua Maestà) anche del centro della Dinamo Sassari Luca Vincini e dell’ala piccola di origini sarde (ed appartenente al roster della Vanoli Cremona) Sasha Grant. Augurando ai tre atleti sopracitati di poter prendere parte a tali gare desideriamo ricordare, in merito a queste “chiamate”, un dato di fondamentale importanza. Dei 28 atleti convocati (che si ritroveranno nel centro abitato livornese il 23 febbraio) né verranno scelti solo la metà. Speriamo, naturalmente, che tutti e tre i cestisti isolani precedentemente menzionati -non solamente- facciano parte del roster “finale”, ma che- anzi- con le loro prestazioni portino gloria e onore all’intera pallacanestro sarda, la qual cosa, indubbiamente, sarebbe un’ottima iniezione di fiducia e orgoglio per tutti noi che abitiamo questa splendida Terra e che amiamo questo bellissimo sport.