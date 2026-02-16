Sport Dinamo, il cuore non basta: dopo l’impresa di Saragozza il Derthona espugna il PalaSerradimigni (82-89)

A pochi giorni dalla prestigiosa vittoria ottenuta, in terra iberica, contro la temibile compagine del Saragozza, la Dinamo Sassari subisce- purtroppo- una sconfitta nel match, che l’ha vista opposta, poche ore fa, alla temibile formazione piemontese della Derthona Basket. Una gara, avvenuta nell’impianto sportivo isolano del PalaSerradimigni e terminata con il risultato di 82-89 in favore del team bianconero, in cui i ragazzi biancoblù giocano sì un match contraddistinto da un grande “cuore” e da una forte determinazione, ma non sufficienti a sconfiggere un’ottima squadra come quella tortonese, che- certamente- in questa Stagione ambisce a recitare un ruolo da protagonista nelle zone più nobili della classifica. In merito alla partita, partenza “sprint” del roster allenato dal “navigato” tecnico Mario Fioretti, il quale, già dai primissimi istanti di gioco, portava, prima, il punteggio sul 6-13 e successivamente (a metà periodo) sul risultato di 8-15, facendo capire a Buie e compagni che sarebbe estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio. Un vantaggio, quello appena menzionato, che il roster capitanato dall’esperto playmaker Tomaso Baldasso riusciva a “conservare” pressochè inalterato fino al fischio di sirena della prima frazione, conclusasi sul punteggio di 17-23 in favore del team bianconero.



Il rientro sul parquet dopo il piccolo intervallo, vedeva, inoltre, la "battaglia" contrassegnata (almeno inizialmente) da due formazioni che commettevano molteplici errori sotto canestro e successivamente da un team ospite particolarmente incisivo in fase realizzativa, la qual cosa gli permetteva, non solo, di mantenere il “gap” precedentemente ottenuto, ma anche di aumentarlo fino al +9(33-42 al termine del secondo parziale), rendendo ulteriormente il match in salita per i ragazzi biancoblù. Alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo lungo, la contesa, nei primi giri di lancette del terzo quarto, sembrava potesse proseguire sulla "falsariga" delle precedenti frazioni di gioco, tuttavia, la Dinamo, piano piano, con il passare dei minuti, acquistava maggiore fiducia, ricominciando a farsi sotto nel punteggio, chiudendo il terzo periodo sul risultato di 60-64 in favore dei “Leoni”, situazione, che indubbiamente forniva, al roster sassarese, ben più di una speranza per portare a casa la vittoria. L’ultima parte del match, tuttavia, pur essendo molto combattuta e ricca di ottime giocate da ambo le parti, proponeva una compagine piemontese capace di controllare, senza particolari patemi, il match, amministrando il vantaggio antecedentemente acquisito e ottenendo un successo di fondamentale importanza sia in termini di classifica sia per il morale. Risultato finale del match, come abbiamo precedentemente affermato, Dinamo Sassari 82- Derthona Basket 89. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà, in terra trentina, il giorno 7 marzo 2026 alle ore 19.30 contro l’ostica compagine dell’Aquila Basket Trento allenata dall’esperto Massimo Cancellieri.