Alghero, il Cannibale è a dieta? A Thiesi un altro pari in rimonta. Baraye fa e disfa, Fadda suona la carica

Thiesi – Ventuno vittorie filate avevano abituato il palato a caviale e champagne. Ora ci tocca il pane duro. Dopo il mezzo passo falso casalingo con lo Stintino, l'Alghero bissa il pareggio al "Salvatore Marongiu" di Thiesi. Un 2-2 strappato con i denti, rimontando da un doppio svantaggio che aveva il sapore della beffa. La classifica sorride ancora, il primato è blindato in cassaforte, ma la domanda sorge spontanea e impertinente: dov'è finita la fame del predatore?

I giallorossi di Mauro Giorico sembrano affetti da "sindrome da appagamento". La pancia è piena, la gamba meno rabbiosa. E il Thiesi, squadra onesta e tignosa, ne ha approfittato subito. L'avvio è un horror difensivo catalano. Pasticciaccio brutto tra il portiere Carta e Baraye: incomprensione letale, palla vagante e l'attaccante locale ringrazia depositando in rete con una palombella beffarda. 1-0 e palla al centro.

L'Alghero prova a scuotersi, ma è un gigante dai piedi d'argilla. Scognamillo ha la palla buona, servita su un piatto d'argento, ma spara alto a porta vuota. Errore da matita blu. Il calcio, si sa, è legge crudele: gol sbagliato, gol subito. Il Thiesi raddoppia su calcio d'angolo. Incornata sul primo palo, il legno aiuta, la palla entra. 2-0. Alghero al tappeto, stordito come un pugile suonato.

La reazione d'orgoglio Nella ripresa, Giorico deve aver toccato le corde giuste nello spogliatoio. L'Alghero rientra non per giocare, ma per evitare l'umiliazione. Al 25’ si riaccende la luce. Punizione pennellata da Roccuzzo, Fadda svetta nel cuore dell'area e insacca. È la scintilla.

Il pareggio arriva quasi al tramonto, al 42’. Baraye, fino a quel momento croce della difesa, diventa delizia dell'attacco. Parte palla al piede, coast to coast sulla sinistra, salta l'uomo come un birillo e piazza il mancino all'angolino. Un gol da cineteca che vale il 2-2.

Nel finale c'è spazio per il forcing, ma la rimonta si ferma lì. Un punto che fa classifica, certo. Ma due indizi fanno una prova: l'Alghero ha smesso di azzannare le partite. La marcia trionfale è diventata una passeggiata turistica. E domenica prossima servirà ritrovare gli occhi della tigre, perché nel calcio chi si ferma è perduto, anche se è primo.

IL TABELLINO

Thiesi - Alghero 2-2

ALGHERO: Carta, Baraye, Daga, Pinna A., Sanna, Mereu, Roccuzzo, Barboza, Marcangeli, Scognamillo, Virdis. A disposizione: Piga, Milia, Nieddu, Fadda, Mula, Martinelli, Cossu, Carboni, Chessa. Allenatore: Mauro Giorico.

THIESI: Mannu, Canu, Mandras, Arras, Caria, Trogu F., Budroni, Piga, Alonso, Figueiras, Foddai. A disposizione: Unali, Piredda, Soggiu, Figus, Sotgiu, Piga, Trogu M., Solinas, Moroni. Allenatore: Rassu.

ARBITRO: Valentina Cadoni di Cagliari.

RETI: Alonso (T), Figueiras (T), Fadda (A), Baraye (A).