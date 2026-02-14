Il Maria Pia abdica nel fango: Piacenza espugna il fortino e l’Amatori Rugby Alghero scivola nel limbo. Anversa: "Puniti dagli episodi"

Giove Pluvio ci ha messo lo zampino, Eolo il resto, ma sarebbe esercizio di pigrizia intellettuale ridurre tutto agli umori del cielo. In questa domenica da lupi, il "Campo Maria Pia" smette i panni del tempio inviolabile e consegna le chiavi agli emiliani del Piacenza Rugby. Cade, dopo un anno e sette mesi di dittatura casalinga, l'imbattibilità interna dell'Amatori Rugby Alghero. Un 10 a 27 che non ammette repliche, figlio di un agone sporco, ruvido, dove la tecnica ha dovuto cedere il passo alla garra e al cinismo.

Era l'undicesima giornata del Girone 2 di Serie A, ed è stata una via Crucis per i quindici di Marco Anversa. Gli spettri si erano già palesati quattordici giorni or sono in terra lombarda, quando contro il Rugby Milano (24-20 il verdetto del Curioni) gli algheresi avevano sciupato un vantaggio costruito con pazienza certosina per poi farsi infilare sul più bello. Oggi, il copione è stato ben diverso, scritto su un foglio inzuppato di pioggia e fango.

Il Piacenza, capolista non per grazia ricevuta ma per solidità strutturale (42 punti e vetta solitaria), ha capito prima dei padroni di casa come si danza nella palude. L'ovale, divenuto saponetta impazzita, richiedeva pragmatismo. L'Amatori, ferma a quota 22 in quella zona di classifica che i latini chiamerebbero aurea mediocritas ma che oggi rischia di trasformarsi in un pericoloso limbo purgatoriale, ha pagato dazio alla prima legge del rugby d'inverno.

Lo spiega con lucidità chirurgica Marco Anversa, nocchiero degli algheresi, nel dopo-gara: "La partita si è decisa su episodi. Con questo tempo e su un campo così pesante, il primo che marca, molto probabilmente, porta a casa la posta. Difendere nel fango è esercizio assai più agevole che offendere". Parole sante. "Sapevo che chi avesse mosso per primo il tabellino avrebbe avuto grosse chance. È andata bene a loro: hanno segnato subito sfruttando un paio di nostri errori. Piacenza sorride, noi perdiamo l'imbattibilità in casa dopo 19 mesi, ma ora testa bassa e lavorare. Dobbiamo rifarci subito a Modena".

La cronaca è un bollettino di guerra sportiva. Alghero va sotto quasi subito (meta tecnica e poi Cornelli), chiude il primo tempo sotto di 17 lunghezze senza aver mosso la propria casella. Nella ripresa, l'orgoglio catalano produce la meta di Canulli e poi quella di Lenoci, ma Piacenza, sorniona e spietata, rintuzza ogni velleità con i Guerra (Joaquin e Bautista) a sigillare il risultato.

Ora la classifica impone riflessioni severe. Quella che l'anno scorso fu una cavalcata quasi trionfale rischia di sbiadire nei ricordi. Due stagioni fa si lottava nelle sabbie mobili della retrocessione, salvandosi per il rotto della cuffia; oggi l'Amatori è lì, sospesa tra color che son sospesi. L'inferno è ancora lontano, ma il paradiso è ormai una chimera. I ragazzi di Anversa dovranno ritrovare lo spirito guerriero per evitare che la discesa agli inferi diventi realtà.

Il prossimo appuntamento è per domenica 22 febbraio, in casa del Giacobazzi Modena. Lì si vedrà se l'Amatori ha ancora voglia di ruggire o se si rassegnerà a belare.

IL TABELLINO

Alghero, 14 Febbraio 2026 – Serie A, Girone 2 (XI Giornata) Amatori Rugby Alghero vs Rugby Piacenza 10 – 27

Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Armani, Russo, Delrio, May (11° pt Serra), Steenkamp, Tancredi, Canulli (cap), Lenoci, Marcellan (10° st Wright), Kone, D’Ambola (10° st Marchetto), Cincotto (10° st Muciaccia), Shelqeti, Ruijgrok. A disposizione: Marchetto, Muciaccia, Wright, Pedroni, Serra, Cadoni, Bombagi. Allenatore: Marco Anversa.

Rugby Piacenza: Cisint, Botti, Misseroni, Guerra Bautista, Roda, Biffi, Ravilli, Cornelli (cap), Marazzi, Lekic, Chiappini, Melegari, Codazzi, Guerra Joaquin (1° st Greco), Dapaah. A disposizione: Alberti, Badagnani, Greco, Bonatti, Savi, Baciochi, Manciulli, Bertorello. Allenatore: Claudio Forte.

Arbitro: Riccardo Fagiolo (RM) Assistenti: Matteo Uccheddu (NU), Massimiliano Dui (NU)

Marcatori: Primo tempo: 10° meta di punizione Piacenza (0-7); 16° meta Cornelli tr. Guerra Bautista (0-14); 35° cp Guerra (0-17). Secondo tempo: 4° meta Canulli n.tr. (5-17); 19° meta Guerra Joaquin n.tr. (5-22); 26° meta Lenoci n.tr. (10-22); 30° meta Guerra Bautista n.tr. (10-27).

Cartellini gialli: 10° pt Steenkamp (Alghero), 28° pt Melegari (Piacenza), 33° pt Lekic (Piacenza).

Note: Giornata piovosa, campo pesante. Spettatori: 150 circa. Punti conquistati in classifica: Amatori Rugby Alghero 0 – Rugby Piacenza 5.

Prossimo turno (XII Giornata): 22/02/2026 ore 14:30 – Impianto Com. Campo N1 Giacobazzi Modena Rugby 1965 vs Amatori Rugby Alghero