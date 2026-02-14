Sport Cagliari Calcio: Assenze e presenze in previsione della gara contro il Lecce

A pochi giorni dall’impegnativa sfida che vedrà il Cagliari allenato dal giovane tecnico Fabio Pisacane affrontare alla Domus Arena l’ostico Lecce capitanato dall’ottimo estremo difensore Waldimiro Falcone, notizia certamente positiva in casa rossoblù. La compagine sarda, infatti, sembra aver recuperato uno dei suoi più importanti elementi del reparto arretrato: Yerry Mina. L’esperto giocatore colombiano pare, infatti, sia perfettamente abile dopo i malanni fisici che l’hanno afflitto nell’ultimo periodo e, quindi, sia disponibile per la gara che vedrà (lunedì 16 febbraio alle ore 20.45) il team isolano confrontarsi con la temibile formazione salentina. Un match, come abbiamo precedentemente affermato, non facile per il Cagliari, da affrontare con la massima grinta e determinazione, per portare a casa l’intera posta in palio, la quale consentirebbe alla squadra rossoblù- non solo- di avvicinarsi, ulteriormente, all’obiettivo salvezza (o forse qualcosa di più) che rappresenterebbe un enorme orgoglio per tutti noi che apparteniamo a questa Terra, ma anche di dare, a tutti i supporter sardi, quelle gioie che certamente essi si meritano. Una gara, e’ necessario dirlo, dove l’allenatore Pisacane sarà-purtroppo- costretto a rinunciare al contributo calcistico otre ai lungo-degenti Belotti e Felici anche al “navigato” centrocampista sardo Alessandro Deiola (ricaduta dal precedente infortunio a pochi giorni dal pieno recupero) e all’ attaccante (ex Brescia) Gennaro Borelli fermo ai box in seguito ad un infortunio al flessore e all’ex giocatore del Verona Micheal Floronusho, il quale, nonostante i miglioramenti degli ultimi giorni, dovrà aspettare ancora qualche settimana per poter scendere in campo. In merito alla formazione che l’ottimo allenatore campano del Cagliari schiererà contro la compagine pugliese possibile turno di stop per il neo acquisto Dossena, al suo posto (al fianco del rientrante Mina) il giovane difensore uruguaiano Juan Rodriguez. In conclusione ricordandovi, nuovamente, che l’appuntamento del Cagliari contro l’ostico Lecce del capacissimo Ds Pantaleo Corvino avverrà lunedì 16 febbraio alle ore 20.45, desideriamo, inoltre, informarvi di una notizia uscita proprio in queste ultime ore. La Lega Calcio ha reso, infatti, noti gli anticipi e posticipi fino al 27°turno della Serie A. In queste “battaglie” calcistiche, come ogni tifoso isolano sa, la squadra del Presidente Giulini dovrà affrontare la temibile Lazio allenata dall’esperto mister Sarri e l’ottimo Parma capitanato dal difensore (scuola Atalanta) Enrico Delprato. Codesti match avranno luogo: il primo il 21 febbraio alle ore 20.45 alla Domus Arena, il secondo (fuori dalle mura amiche) venerdì 27 febbraio sempre alle 20.45.