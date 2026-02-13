Sport Situazione infortuni in casa Dinamo

Dopo la sconfitta avvenuta in terra friulana contro la temibile compagine dell’ Apu Udine e la prestigiosa vittoria ottenuta, in Spagna, nel match che vedeva la formazione sarda impegnata contro l’ostico Saragozza, in Fiba Europe Cup, notizia particolarmente negativa per la Dinamo Sassari allenata dal “navigato” coach Mrsic. La squadra sarda-infatti- dovrà rinunciare, nell’importante gara che la vedrà impegnata al PalaSerradimigni contro Tortona, non solo all’ala statunitense Carlos Marshall (ai box per infortunio da circa due mesi), ma anche all’esperto cestista Rashawn Thomas, privando il roster isolano di due pedine fondamentali all’interno dello scacchiere biancoblù. Due atleti, quelli appena menzionati, che certamente avrebbero fatto molto comodo al team dell’ottimo Presidente Stefano Sardara nella gara contro il roster piemontese e che speriamo di poter vedere, nuovamente, calcare il parquet della Penisola prossimamente. In merito alle assenze, in casa del team isolano desideriamo citare una curiosità di particolare rilievo riguardo alla Stagione disputata, fino a questo momento, dalla squadra sassarese. Tale situazione si riferisce al fondamentale apporto che giocatori stranieri hanno fornito alla compagine biancoblù. Infatti quando essi erano al completo Visconti e compagni hanno ottenuto solamente successi (anche di grandissimo valore), mentre quando, anche uno solo di loro, non era presente alla contesa, la Dinamo usciva dal campo (tranne qualche raro caso) con debaclè (in certi casi anche pesanti) che certamente lasciavano molto amaro in bocca all’intero mondo cestistico isolano. Auspichiamo, nonostante quello che abbiamo appena detto, di vedere, nelle prossime( difficili) gare, una Dinamo particolarmente “battagliera” e determinata, vogliosa di portare a casa (sia nell’impianto sportivo isolano sia fuori dalle mura amiche) le vittorie che le permettano, non solo, di allontanare, sempre più, la zona “calda” della classifica(ricordiamoci che la formazione sassarese, fino ad ora, occupa il terz’ultimo posto con “soli” 12 punti incamerati dall’inizio della Stagione), ma anche di dare, ai propri supporter, quelle gioie (cestistiche) che riscaldano i cuori e le anime di tutti i tifosi che amano questo bellissimo sport. In conclusione desideriamo ricordarvi, nuovamente, il prossimo impegno del roster biancoblù. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 15 febbraio alle ore 16.00 contro la temibile Derthona Tortona allenata dall’esperto Mario Fioretti.