Sport Cagliari, missione riscatto alla Domus: lunedì arriva il Lecce per blindare la salvezza

Dopo la deludente sconfitta maturata allo Stadio Olimpico di Roma contro la fortissima formazione giallorossa allenata dal “navigato” mister Giampiero Gasperini, il Cagliari del Presidente Giulini torna nuovamente in campo, in queste ore, nei consueti allenamenti settimanali, in vista della gara che lo vedrà impegnato, lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 20.45, contro l’ostica compagine del Lecce. Un incontro, quello che abbiamo il piacere di trattare e che avverrà nell’impianto sportivo della Domus Arena, che rappresenterà un vero e proprio scontro salvezza per entrambe le squadre in campo e in cui la formazione rossoblù si presenterà all’appuntamento, nonostante la debaclè capitolina, con il vento in poppa viste, non solo, le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro gare, ma anche i dieci punti di vantaggio presenti tra la squadra sarda e la terz’ultima posizione occupata, in questo momento dalla Fiorentina(compagine gigliata che, a parer nostro, uscirà presto dalla zona “calda” della classifica visto l’organico a disposizione).



Un divario, inoltre, appena menzionato, certamente importante, in quanto permette al team sardo di guardare i prossimi match con fiducia, ma anche non definitivo per conseguire una tranquilla salvezza, che farebbe estremamente felice la calorosa tifoseria isolana. In merito alle dirette concorrenti- infatti- Cremonese, Genoa e Parma sono formazioni che si giocheranno il tutto per tutto sino all’ultimo match della Stagione per rimanere nella massima serie ed inoltre, anche, la compagine salentina farà lo stesso arrivando in Sardegna con quell’entusiasmo e con quel vigore tali che le permettano di strappare un risultato utile, che certamente le farebbe parecchio comodo in vista delle sue prossime(difficili) “battaglie” calcistiche. Starà al Cagliari farsi trovare pronto, annullando le velleità del team pugliese, dando il massimo, disputando un ottima partita e sfruttando il momento positivo degli ultimi match, alfine di ottenere l’intera posta in palio, che le permetta, in primo luogo, di avvicinarsi ulteriormente (come abbiamo detto prima) a una tranquilla salvezza(o forse qualcosa di più) che indubbiamente porterebbe ulteriore lustro, non solo, al team sardo, ma anche a tutta la città e all’intera Isola, e, in seconda battuta, di valorizzare, in sede del prossimo mercato, quel “parco” giocatori da, eventualmente, “piazzare” nella campagna acquisti-cessioni che si terrà nel periodo estivo. Ricordandoci, inoltre, che la compagine rossoblù rappresenta (anche se non è necessario ricordarlo) un orgoglio per tutti noi che abitiamo questa Terra e per tutti i sardi che sono sparsi nell’intero Globo Terrestre vi salutiamo con imperituro affetto ribadendovi, in conclusione, il prossimo impegno della formazione rossoblù allenata dal giovane tecnico Fabio Pisacane. Questo match avverrà, alla Domus Arena, il giorno 16 febbraio 2026 alle ore 20.45 contro l’ostico Lecce capitanato dall’ottimo estremo difensore Waldimiro Falcone.