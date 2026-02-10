Trentacinque inverni di botte e gloria: i Crusaders chiamano il condottiero yankee. Tricario sbarca a Cagliari per insegnare la guerra ovale

Trentacinque anni. Tanti ne sono passati da quando questi uomini bardati di corazza e casco hanno deciso che la sfera di cuoio rotonda era troppo banale per i loro gusti forti, preferendole quella ovale, bizzarra e imprevedibile come il rimbalzo della fortuna. I Crusaders Cagliari soffiano sulle candeline, ma non hanno il fiato corto. Anzi, rilanciano.

Il sodalizio del presidente Emanuele Garzia, anima e core di questa truppa, ha deciso che per l'anniversario ci si doveva regalare il salto di qualità. E cosa c'è di meglio, per chi mastica football americano, di un maestro venuto direttamente dalla terra dove questo sport è religione? Ecco a voi Joseph Anthony Tricario. È lui l'Head Coach, il gran visir della tattica che dovrà insegnare ai virgulti come si conquista il territorio nemico nel Campionato Nine Football League 2026.

L'esordio è fissato per metà marzo, quando i prati torneranno verdi e l'aria frizzante. Ma i crociati non si limitano alla guida tecnica. Per non farsi mancare nulla, hanno arruolato anche un nuovo quarterback, un lanciatore fresco di scudetto cucito sul petto. Un fromboliere che sa dove mettere l'ovale mentre gli altri cercano, sportivamente s'intende, di staccargli la testa.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 11, l'Aula Consiliare di via Roma aprirà i portoni ai giganti. Lì, tra gli scranni dove solitamente si discute di delibere e gabelle, si parlerà di touch down e defense.

A far gli onori di casa, il Primo Cittadino Massimo Zedda, insieme al presidente del Consiglio Marco Benucci e dall'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta, oltre a Michele Boero che dello sport cura la commissione. Tutti schierati per benedire la spedizione. Garzia, il patron, snocciolerà il rosario delle novità davanti alla stampa, con al fianco il coach Tricario, pronto a spiegare come si trasforma un gruppo di ragazzi in una falange imbattibile.

Cagliari si prepara. Il campo è tutto per loro. E se il buongiorno si vede dal mattino, questi Crusaders hanno tutta l'intenzione di trasformare il trentacinquesimo anno in una stagione da leoni.