Volley 1DM, la Web Project Sottorete sbanca Ittiri: 0-3 perentorio e classifica che sorride

A Ittiri, domenica otto febbraio nella palestra di via XXV Luglio, non c’è stata storia. La decima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile offriva il piatto ricco dello scontro al vertice: da una parte i padroni di casa del GS Ittiri Volley, capolista, dall’altra la Web Project Sottorete, l’inseguitrice con il dente avvelenato e il calendario dalla sua.

Il verdetto del campo è stato inappellabile: 0-3 per gli ospiti. L’arbitro Sabino Carlo ha diretto un incontro dove la Web Project Sottorete ha macinato gioco e punti, chiudendo i parziali a 18, 17 e 20. Non una battaglia punto a punto, ma una dimostrazione di forza.

La classifica ora assume i contorni della verità sostanziale. L’Ittiri resta ferma a 24 punti, ma ha giocato 10 partite. La Web Project sale a 22, ma attenzione: di gare ne ha disputate solo 8. Con due recuperi in canna, il primato virtuale è già nelle mani, o meglio nei polsi, della squadra algherese. L’Ermes Volley osserva sorniona dal secondo posto con 23 punti in 9 gare, ma l’inerzia è tutta di Sottorete.

A fine gara, Enrico Granese, tecnico della Web Project Sottorete, non nasconde la soddisfazione per il colpo grosso, analizzando la prestazione con lucidità tattica: "Una vittoria importante perché è arrivata contro una delle dirette concorrenti al primato della classifica, una vittoria importante perché è un 3-0, e portiamo a casa il bottino pieno. I ragazzi hanno fatto una splendida partita, c'è stato qualche calo ogni tanto, però la partita di per sé è andata benissimo, li abbiamo tenuti bene, è stata proprio una bella partita anche, giocata bene da entrambe le squadre, però noi abbiamo sbagliato meno e per questo abbiamo vinto".

Granese non concede alibi agli avversari, pur riconoscendo le loro difficoltà, e sottolinea la mentalità dei suoi: "Loro hanno avuto qualche rientro da infortuni, quindi magari non erano ancora al top, però noi non ci siamo fatti condizionare, siamo andati là per portare a casa il risultato. Ripeto, i ragazzi hanno fatto tutti una splendida partita ed è per questo che abbiamo fatto questo risultato".

Ora non c’è tempo per i festeggiamenti, perché il calendario corre. "Adesso testa per le prossime partite, io sono molto contento perché la squadra ha risposto bene a una delle prove importanti del campionato, adesso ci aspetta domenica il Nuoro, una squadra giovane. Io sono molto contento".

L’appuntamento è già fissato sul taccuino. Domenica 15 febbraio, ore 12.15, si torna tra le mura amiche della Palestra Maria Carta di via Malta, ad Alghero. Arriva la Pvn Nuoro, fanalino di coda o quasi con 4 punti. Sulla carta un sol boccone, ma Guai a distrarsi.