Eupalla è crudele a Olmedo: l'Alghero s'illude, il Porto Torres la trafigge al novantacinquesimo. 3-4 pirotecnico

Il calcio è mistero agonistico che non conosce pietà, e al "Pintore-Caddeo" di Olmedo si è consumato un melodramma in piena regola. La Fc Alghero esce dal campo con le pive nel sacco e la bocca amara di fiele, sconfitta 3-4 dal Porto Torres quando ormai i giochi parevano fatti. Una beffa, signori miei, di quelle che tolgono il sonno.

La cronaca è un ottovolante. L'avvio è studio, schermaglia, poi al 20’ Pintus scalda i guantoni del destino sfiorando il legno. Ma è al 28’ che la manovra giallorossa trova la geometria euclidea: Riu orchestra, Correddu rifinisce, Cherchi esegue con un rasoterra che non perdona. 1-0 e palla al centro.

Tutto facile? Macché. Porto Torres non è venuta in gita di piacere. Canessa sale in cattedra. Al 36’ sfrutta una dormita su angolo e la mette dentro di prima intenzione. Al 43’, con la difesa algherese che si fa trovare scoperta manco fosse al mare, finalizza un contropiede letale. 1-2 al riposo e padroni di casa a meditare sui propri peccati.

Nella ripresa, l’Alghero rientra con il coltello tra i denti. Correddu, che fino a quel momento aveva cucito il gioco, decide di mettersi in proprio. Al 48’ stampa un pallone sul palo che ancora trema. È il preludio alla tempesta. Al 62’ incorna di testa un traversone perfetto: 2-2. Passano due minuti, l’orologio non fa in tempo a girare, e ancora Correddu, di piatto destro, firma il sorpasso. 3-2. Il pubblico già assapora il trionfo.

Ma qui subentra l'imponderabile, o forse la stanchezza, o l'ingenuità. La Fc Alghero, invece di serrare le fila e buttare la palla in tribuna, concede praterie. Al 91’, quando l'arbitro sta già guardando il cronometro, Mura trova il varco giusto per il 3-3. Una doccia fredda? No, gelata. E al 95’, nell'ultimo respiro di una gara folle, Bassanetti tira, una deviazione maligna spiazza tutti e la sfera rotola in rete. 3-4.

Triplice fischio. Il Porto Torres festeggia una vittoria rocambolesca, l'Alghero raccoglie i cocci di una prestazione generosa ma sciagurata nel finale.

IL TABELLINO

FC ALGHERO: Dore, Marrosu (8’ st Zanda), Peana, Spanu, Correddu (37’ st Molinari), Gnani, Nuoto (6’ pt Riu), Puledda, Cherchi (11’ st Federici), Pintus, Ardu (8’ st Cingotti). A disposizione: Serra Francesco, Serra Federico, Orizi, Carbone. Allenatore: Tommaso Movilli

PORTO TORRES: Falchi, Bassanetti, Baldari, Pistidda (41’ st Sarr), Greco, Mognato, Bernardini, Pisano (30’ st Mura), Tilocca (38’ st Carratturo), Carrozzi (25’ st Fanari), Canessa (52’ st Perinu). A disposizione: Iacomino, Cossa, Giagheddu, Rizzo. Allenatore: Gianluca Calledda

Arbitro: Henrique Masu Ruela di Olbia

Reti: 28’ Cherchi, 36’ e 43’ Canessa, 62’ e 64’ Correddu, 91’ Mura, 95’ Bassanetti.