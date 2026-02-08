Cagliari, l'esame di maturità contro la Lupa ferita: alla Domus l'ardore di Pisacane sfida l'esperienza di Gasperini tra emergenza assenze e sogni di gloria





L’allenatore Gasperini spera-infatti- in extremis di averli a disposizione per la difficile gara che vedrà la sua compagine opposta alla formazione proveniente dalla splendida Sardegna. Un incontro, inoltre, in cui il team presieduto dall’ottimo Presidente Friedkin dovrà rinunciare anche all’apporto, nel reparto offensivo, del giovane calciatore transalpino Robinio Vaz (fuori qualche settimana), del centrocampista spagnolo Hermoso (non al meglio, al suo posto(probabile) l’inserimento di Ghilardi) e dell’estremo difensore Vasquez, il quale potrebbe trasferirsi nel campionato turco entrando a far par parte della rosa del Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A questi calciatori appena citati, si devono aggiungere i lungo degenti: la “punta” ucraina Dovbyk e il centrocampista konè mentre il giovane Venturino è alle prese con l’influenza. Che dire? Una lupa sì ferita e con alcune defezioni che comunque ha una rosa di primissimo livello, ma che, siamo certi di ciò, venderà cara la pelle per portare a casa l’intera posta in palio. Starà al Cagliari, che sta vivendo un periodo di forma smagliante, superare l’ostacolo giallorosso conseguendo un risultato utile(vittoria?) che le permetta di continuare quel fantastico percorso delle ultime gare, conseguendo- prima di tutto- una tranquilla salvezza e successivamente quel quid in più in termini di classifica che l’intera tifoseria sarda auspica al termine di questa Stagione.

Dopo l’ottima vittoria ottenuta la settimana scorsa contro il “pericolante” Verona, il Cagliari allenato dal giovane tecnico Fabio Pisacane sta ultimando, in queste ore, gli ultimi allenamenti in vista del match che lo vedrà confrontarsi contro una delle più importanti formazioni di questo campionato: la Roma del “navigato” mister Gasperini. Una contesa, quella che avverrà allo Stadio Olimpico il 9 febbraio 2026 alle ore 20.45, certamente ostica per la squadra rossoblù, dove la compagine sarda probabilmente dovrà fare a meno dell’esperto centrocampista Alessandro Deiola (lavoro parziale in gruppo) e dell’arcigno difensore colombiano Yerry Mina (alle prese con alcune noie fisiche) creando, purtroppo, meno possibilità di scelta in merito alla formazione da schierare contro la formazione giallorossa. Una compagine, quella capitolina, che anche lei (dal canto suo) potrebbe avere, in codesta contesa, qualche defezione con il trequartista argentino Dybala (probabile inserimento del giovane Soulè dal 1° minuto in caso di forfait dell’ex calciatore della Juventus) e l’attaccante Evan Ferguson non al massimo della condizione fisica (nessun allenamento dei due calciatori questa settimana a causa di alcuni fastidi di tipo fisico).