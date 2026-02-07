Sport Dinamo, ko a testa alta in Europa: la rimonta finale non basta, il Peristeri passa al PalaSerradimigni (76-81)

Dopo la schiacciante vittoria per 104- 86 ottenuta in campionato contro la temibile Vanoli Cremona, la Dinamo Sassari esce a testa alta (anzi altissima) dal palcoscenico europeo. Una gara, avvenuta nell’impianto sportivo sassarese del PalaSerradimigni contro l’ostica formazione ellenica del Peristeri, in cui la compagine sarda (seppur uscendo sconfitta nel confronto con l’ottimo roster capitanato dall’esperto cestista Kaselakis), ha dato parecchio filo da torcere al team avversario non lasciando nulla di intentato per portare a casa la vittoria Una gara, inoltre, che ha visto gli uomini allenati dal navigato coach croato Mrsic dare maggiore minutaggio a tutti i cestisti che, finora, hanno giocato con minore frequenza, proponendo un quintetto iniziale che, seppur rimaneggiato in fase iniziale, a seguito delle pesanti assenze della guardia statunitense Nate Johnson e dell’ala piccola Carlos Marshall, ha comunque saputo tenere testa(con grande onore) il campo mettendo, in certi momenti, qualche timore alla compagine ospite che, certamente, nella corso della contesa ha fatto ricorso a tutta la sua determinazione e grinta per “agguantare” un successo di fondamentale importanza sia per quanto riguarda la classifica sia il morale dell’intera compagine. In merito al match, partenza sprint del Peristeri, il quale, già dai primissimi minuti, cominciava a macinare una buona pallacanestro, mettendo a segno dei canestri che le consentivano di portare il gap sulla doppia cifra (6-17 in termini di punteggio) facendo capire, in tal modo, a Buie e compagni che avrebbero dovuto sudare le fatidiche sette camicie per uscire indenni da questo incontro. Il risultato, infatti, al fischio di sirena della prima frazione di gioco era in favore del team ospite. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara proseguiva sulla falsariga del precedente periodo con il roster ellenico che continuava, nonostante le resistenze sassaresi, a “bucare” la retina sarda, portando l’esito del match su un vantaggio che si attestava ancora sulla doppia cifra (30-42), indirizzando il match su binari che sembravano fornire poche speranze di vittoria alla formazione isolana. In merito al rientro in campo per la disputa della seconda parte di gara, questa vedeva il match essere dai due volti. Nel terzo periodo, infatti, il roster ellenico teneva, senza problemi, in mano il match presagendo un finale che sembrava scritto da alcuni minuti, nell’ultimo quarto, invece, la partita era contraddistinta da un gioco estremamente efficace dei ragazzi biancoblù, i quali, piano piano, incominciavano a erodere lo svantaggio antecedentemente subito mettendo a serio rischio un esito che pareva già scritto. La compagine ospite, tuttavia, facendo leva sul suo ottimo atletismo e sulle sue indubbie capacità tecniche, teneva, negli ultimi istanti, quel divario di punti sufficiente per ottenere la vittoria lasciando, però, l’onore delle armi al team presieduto dall’ottimo dott. Stefano Sardara. Esito della gara Dinamo Sassari 76- Peristeri 81. In conclusione desideriamo ricordare il prossimo impegno del roster isolano. Questo avverrà, in terra friulana, il giorno 8 febbraio 2026 alle ore 18.00 contro la temibile Amici Pallacanestro Udine allenata dal navigato mister Adriano Vertemati.