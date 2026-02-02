Sport Dalle ceneri alla gloria: la Dinamo ritrova fosforo e garretti e annichilisce Cremona con un perentorio 104-86

Dopo le cinque battute d’arresto consecutive subite nel massimo campionato italiano e in ambito europeo, la Dinamo Sassari di coach Mrsic coglie finalmente, poche ore fa, una vittoria di fondamentale importanza nel match che la vedeva impegnata contro la temibile Vanoli Cremona. Una gara, avvenuta nella città sassarese e terminata sul risultato di 104-86 in favore della compagine sarda, in cui i ragazzi biancoblù hanno giocato con grande grinta e determinazione, comandando le operazioni dall’inizio alla fine della contesa e dove le “bocche da fuoco” isolane hanno fatto il bello e cattivo tempo portando a casa un successo che non solo rilancia la formazione capitanata dall’esperta ala statunitense Rashwan Thomas in classifica, ma che permette all’intero ambiente cestistico sassarese di guardare con maggiore fiducia le prossime(difficili) sfide che avranno luogo da qui alla fine della Regular Season. In merito al match, ottima partenza della squadra sassarese già nei primissimi istanti di gioco. In questi minuti, infatti, il team presieduto dall’ottimo Presidente Stefano Sardara otteneva dapprima un vantaggio di 4 lunghezze (11-7 in termini di punteggio) e successivamente un “gap” di 9 punti (20-11 quando mancavano circa 180 secondi al fischio di sirena del periodo), che faceva subito capire al roster lombardo che sarebbe stato estremamente ostico uscire indenni dall’impianto sportivo isolano. Prima frazione che si concludeva-infatti- di lì a pochi istanti, sul 26-17 in favore dei “Giganti”, proponendo-quindi- una situazione indubbiamente di buon auspicio per il proseguo del match. Il rientro in campo dopo il piccolo intervallo, vedeva-inoltre- la contesa continuare con una Dinamo sempre sul “pezzo” e desiderosa di ottenere i punti messi a disposizione in questo match. La compagine sarda, in tale fragente, metteva a segno dei canestri di fondamentale importanza (e di pregevole fattura), che le consentivano di accrescere il divario nei confronti della squadra comense anche di 13 lunghezze indirizzando, in questo modo, il match su binari particolarmente favorevoli al roster isolano. Gara- tuttavia-che recitava, al termine del secondo periodo, il punteggio di 52-45 in favore della formazione sarda, dando-quindi- qualche flebile speranza di vittoria alla Vanoli in tale contesa. La ripresa delle ostilità dopo l’intervallo, tuttavia, riportava la Dinamo, forte delle sue abilità tecniche e atletiche e “spinta” dai suoi calorosissimi supporter, (grazie ad un ottimo Pullen e un incisivo McGlynn) a dominare la formazione ospite, la quale, nonostante una fiera resistenza, sprofondava fino al -23, consegnando, di fatto, il successo alla compagine sassarese, che certamente era ben felice dell’andamento dell’incontro. Ultima parte di gara particolarmente in discesa per Mezzanotte e compagini, che si limitavano a controllare la situazione sul parquet, conseguendo una vittoria di enorme rilievo sia per il morale e sia per la posizione nella graduatoria nell’attuale Lba. Esito finale del match Dinamo Sassari 104- Vanoli Cremona 86. In conclusione, desideriamo ricordarvi il successivo impegno della squadra biancoblù. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 4 febbraio 2026 alle ore contro la temibile compagine ellenica del Peristeri allenato dal celeberrimo Vasilis Spanoulis.