Sport Il Cagliari affonda il Verona e cala il poker

Alla "Domus" il Cagliari batte 4-0 il Verona (ultimo a quota 14 assieme al Pisa) e sale a 28 punti in classifica mettendo un altro mattoncino verso la salvezza e allungando a +11 sulla zona rossa occupata ancora dalla Fiorentina. Per i sardi si tratta del terzo successo di fila, cosa che non accedeva dal 2021 quando in panchina c'era Semplici. Ha arbitrato il match il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.



"Capitolo formazioni": Pisacane riconferma la stessa formazione delle ultime due gare precedenti e schiera il Cagliari con un 3-5-2; stesso schema anche per Zanetti che in attacco schiera la coppia Sarr-Orban.



"La partita:" nei primi minuti della partita il Verona ha adottato un pressing alto obbligando il Cagliari a far girare la sfera. Al 9' il club sardo rischia di subire il gol in una delle poche chance del Verona: su un fallo laterale battuto da Frese, Valentini di testa scavalca Caprile (da alcuni mesi è sempre fuori dalla porta in occasione delle rimesse lunghe avversarie) ma Luperto salva tutto sulla linea di porta; al 18' ci prova ancora il Verona con un tiro di Orban da dentro l'area di rigore sarda ma il suo destro si spegne fuori. Al 19' ecco il primo squillo del Cagliari: su calcio di punizione di Esposito, Sarr allontana la sfera ma sulla sua strada trova Mazzitelli che, con una girata di destro dal limite, scalda i guanti a Perilli che mette in angolo. Il Cagliari si difende bene dai possibili attacchi degli scaligeri grazie anche ad un ottimo Zè Pedro, in crescita nelle ultime gare. I rossoblù iniziano ad attaccare e al 36' passano in vantaggio: Palestra, sulla corsia di destra, punta due difensori del Verona, si libera e mette il pallone in area per Obert, bravo a servire di tacco Mazzitelli che col sinistro batte Perilli. Al 43' Caprile blocca a terra un tiro dalla distanza di Slotsager. Al 45' ancora Palestra parte in contropiede e serve Esposito ma il suo tiro dal limite termina alto sopra la traversa. Al 45'+2' il Cagliari trova il 2-0: Esposito crossa col sinistro per Kiliçsoy che realizza un gol straordinario in mezza rovesciata. All'inizio Bonacina annulla la rete per fuorigioco ma, grazie all'aiuto dei suoi colleghi al VAR, convalida il gol. Il turco sigla il quarto gol in campionato. I rossoblù chiudono il 1T in vantaggio di due gol.



Nella ripresa nessuno dei due tecnici effettua cambi e si riparte con gli stessi uomini della prima frazione. Al 49' Adopo tenta un destro da fuori che viene deviato in corner e al 51' avviene l'episodio cruciale del match: Sarr calcia con il sinistro ma viene fermato da Zè Pedro commettendo fallo ai danni del portoghese e viene espulso per un doppio giallo. Il Verona è in 10. Al 59' Mosquera (dal 58' per Lirola) sugli sviluppi di un angolo controlla e calcia a botta sicura ma Caprile (aiutato da una deviazione) alza la sfera sopra la traversa. Il Cagliari gestisce bene il doppio vantaggio per cercare di addormentare la contesa. Al 66' Pisacane effettua un doppio cambio: dentro Sulemana e Borrelli per Mazzitelli e Kiliçsoy. Al 70' Luperto calcia dalla distanza dopo una buona rete di passaggi ma Perilli si distende in angolo e al 78' blocca anche un tiro di Esposito. Al 79' Obert lascia il campo per Idrissi e all'84' il Cagliari segna il gol del 3-0: Adopo stacca di testa su corner di Esposito, Perilli respinge e Sulemana con il tap-in segna da pochi passi. All'87' escono anche Palestra ed Esposito per fare spazio a Zappa e Pavoletti. Al 90'+1' il Cagliari segna il 4-0: Borrelli apre sulla destra per Zappa,il quale crossa per la testa di Idrissi che segna il suo secondo gol in stagione (dopo quello dell'andata proprio al "Bentegodi"). Dopo 3' di recupero, Bonacina fischia la fine della gara: 4-0 per il Cagliari.



Per il Verona adesso è buio pesto e la panchina di Zanetti traballa. I candidati per sostituirlo sono due: D'Aversa e Gotti. Il Cagliari ha meritato la vittoria concedendo poco a un Verona che dopo l'uomo in meno si è completamente spento. I rossoblù però devono restare comunque attenti. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro la Roma di Gasperini. Calcio d'inizio fissato per Lunedì 9/02/2026 alle 20:45.