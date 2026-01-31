Sport Pisacane: “Contro il Verona la stessa formazione che ha battuto Juventus e Fiorentina”.

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus ed i tre punti conquistati a Firenze, ecco l’esame Verona. Sarà una gara difficile per un Cagliari rigenerato, non foss’altro perché varierà l’assetto tattico. I rossoblù saranno giocoforza costretti a fare la partita contro una squadra ultima in classifica (seppure in condominio con il Pisa) e decisa a giocarsi tutte le carte a disposizione pur di raggranellare qualcosa alla “Unipol Domus”. Pisacane resta sul pezzo, ha il suo piano-partita e non si discosterà dal canovaccio che ultimamente sta fruttando punti: “Chi ha giocato e fatto bene parte avvantaggiato, ci sono probabilità che domani si veda lo stesso undici visto contro Juventus e Fiorentina. Io parlo sempre di obiettivo, oggi si lavora per avere una classifica ancora migliore”. E sul nuovo arrivato: “Albarracìn lo abbiamo seguito, ha qualità e vede la porta. È convocato, speriamo possa essere della gara anche se non è ancora arrivato il transfer.”