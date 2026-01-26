Gymnasium, la domenica è "rosa". La Serie D soffre ma doma il Castelsardo, le piccole dell'U14 crescono

Bilancio del fine settimana: trionfo netto in 3ª Divisione e vittoria di carattere per la prima squadra. L'Under 14 cede al Porto Torres ma esce a testa altissima.

ALGHERO – Domenica di pallavolo, domenica di passioni. Sotto la rete della Gymnasium Alghero si è consumato un trittico di gare che racconta lo stato di salute del movimento catalano: una vittoria di nervi in Serie D, una passeggiata in Terza Divisione e una sconfitta "dolce" per l'Under 14, dove il risultato bugiardo nasconde una crescita esponenziale.

Serie D: La maturità del gruppo. Il piatto forte è servito alle 18.00. La Gymnasium ospita l'Asd Centro Storico Castelsardo e ne esce con un 3-0 che, a leggere i parziali, non rende giustizia alla battaglia vista in campo, almeno per due terzi di gara. Il primo set è un thriller risolto ai vantaggi (28-26), il secondo è una lotta punto a punto (25-23). Solo nel terzo, con le avversarie piegate nel morale, l'Alghero dilaga (25-16). È la vittoria della testa prima che del braccio. L'analisi di coach Pasqualino Sotgia è lucida: «Anche stavolta abbiamo messo in campo un lavoro corale con buone variazioni di gioco grazie alla crescente maturità delle alzatrici nella distribuzione e delle attaccanti nel capire i colpi più adatti per trovare il punto, in alcuni momenti dei primi 2 set abbiamo avuto difficoltà a gestire una avversaria che attaccava ad una altezza notevole ma come detto sopra abbiamo trovato la giusta correlazione muro\difesa e abbiamo controllato bene il 3°set».

Under 14: La sconfitta che vale come una vittoria. Alle 12.00, le giovanissime hanno affrontato la corazzata Porto Torres Volley A. Finisce 0-3, ma dimenticate i parziali impietosi dell'andata. Stavolta c'è partita vera: 21-25, 21-25 e 17-25. Le padrone di casa hanno comandato il gioco a tratti, mostrando individualità promettenti e una tenuta mentale nuova, calando solo nel finale anche grazie al turnover che ha dato spazio a tutte. Il bicchiere è mezzo pieno per l'allenatrice Veronica Contene: «È la prima giornata di ritorno, dove si possono tirare delle somme: le ragazze si sono mostrate più preparate e combattive, anche solo considerando i parziali dell'andata che non si avvicinavano alla doppia cifra. Abbiamo comandato in alcuni set, ma quando subiamo non riusciamo a staccarci dalla "colpa dell'errore" da un punto di vista puramente tecnico sono migliorate, buono l'appoggio, in attacco poco incisive e tanti errori sul secondo tocco, minimi gli errori in battuta, medio- bassa la convinzione di potercela fare, ci aspettano 2 settimane di allenamento intenso per prepararci al meglio sulla prossima gara».

3ª Divisione Open: Un monologo assoluto. A Sassari, alle 17.30, è andato in scena un assolo. La Gymnasium travolge la Torres Volley con un 3-0 che non ammette repliche. I parziali sono quasi imbarazzanti per la superiorità espressa: 0-25, 7-25, 10-25. Una gara a senso unico dove la concentrazione è stata l'unica vera avversaria. Lapidario il commento di mister Enrico Granese: «Come è facile intuire dai parziali, è stata una gara a senso unico. Le avversarie erano molto giovani e inesperte».

IL TABELLINO DEL WEEKEND

SERIE D FEMMINILE (DFC) Gymnasium Alghero – Asd Centro Storico Castelsardo 3-0 Parziali: 28/26, 25/23, 25/16

UNDER 14 FEMMINILE (14FC) Pall. Gymnasium – Porto Torres Volley A 0-3 Parziali: 21/25, 21/25, 17/25

3ª DIVISIONE FEMMINILE OPEN (3DFOB) Asd Torres Volley – Pallavolo Gymnasium Alghero 0-3 Parziali: 0/25, 7/25, 10/25