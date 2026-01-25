Sport Il Cagliari sbanca Firenze con una grande prova di carattere

Al "Franchi" il Cagliari conquista la seconda vittoria di fila (dopo quella interna di Sabato scorso con la Juventus) battendo 2-1 la Fiorentina in terra toscana dopo quasi 8 anni dall'ultima volta, il 13 Maggio 2018. I sardi, con questo successo, conquistano 3 punti d'oro in chiave salvezza e salgono a quota 25 rimanendo per il momento a +8 sulla zona retrocessione occupata proprio dai gigliati. Ha diretto il match il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.



Formazioni: Pisacane riconferma gli undici della scorsa partita disegnando il Cagliari con il 3-5-2 confermando ancora Zè Pedro nei tre di difesa assieme a Mina e Luperto e Gaetano invece fa ancora il play a centrocampo coadiuvato dalle mezzali Adopo e Mazzitelli; sulle corsie esterne agiscono Palestra e Obert mentre il duo d'attacco è formato da Esposito e Kiliçsoy. Vanoli invece schiera la Fiorentina con il 4-3-3: nel tridente offensivo agiscono come ali Solomon e Gudmundsson ai lati dell'ex Piccoli al centro dell'attacco.



La partita: Dopo 55 secondi la Fiorentina va ad un passo dal vantaggio con una conclusione di Gudmundsson che termina fuori. Al 7' ci prova il Cagliari: Palestra parte in contropiede sulla destra e calcia a botta sicura ma viene murato da Pongracic in corner. La Viola pressa alto e prova ad attaccare ma i rossoblù non si scoraggiano e al 31' passano in vantaggio: Zè Pedro dalle retrovie lancia in profondità per Palestra che controlla bene la sfera e da destra crossa per la testa di Kiliçsoy, il quale sigla il suo terzo gol in A grazie anche alla deviazione di Comuzzo. Al 34' e al 39' la Fiorentina va vicino al gol prima con Gudmundsson, che si destreggia bene in area evitando due difensori e con il destro trova la respinta di Caprile e poi ci prova Piccoli con un tiro dal limite ma si spegne fuori. Dopo 1' di recupero si va al riposo sull'1-0 per i rossoblù. Nella ripresa Vanoli effettua subito un cambio: dentro il neoarrivato Fabbian (ex Bologna) per Mandragora ma al 47' è il Cagliari a trovare il raddoppio: su errore di Fabbian in impostazione, Obert intercetta la sfera e scatta sulla sinistra aspettando Esposito, bravo sulla sua destra a servire Palestra che trafigge De Gea in diagonale e trova il suo primo gol in massima serie dopo un'azione perfetta. Al 53' il Cagliari sfiora il tris: Mazzitelli serve in area Kiliçsoy ma il suo tentativo viene bloccato in angolo da Ndour. Al 64' Pisacane rileva Esposito per Sulemana. Appena uscito l'attaccante scuola Inter, la Fiorentina si riversa in avanti a caccia della rimonta: al 66' Gudmundsson conclude con un tiro a giro col destro ma il pallone accarezza il palo esterno; al 71' Kiliçsoy lascia il campo per Borrelli ma al 74' i gigliati accorciano le distanze: su cross basso di Dodo, brescianini batte Caprile sottoporta e riapre la partita. Al 79' il Cagliari si salva grazie a Mina che sulla linea di porta spazza via l'incornata di Brescianini su cross di Salomon. Durante il recupero, Borrelli (dal 71' per Kiliçsoy) sciupa il pallone del definitivo 3-1 facendosi parare da De Gea il tiro in diagonale. Dopo 98' finisce la partita: 2-1 per il Cagliari.



È stato un Cagliari compatto, ordinato sul piano difensivo con Mina e Luperto sugli scudi e letale nelle ripartenze ma Palestra è stato tra i migliori in campo nonché MVP della gara. Nel 23° turno il Cagliari ospiterà alla "Domus" il Verona di Zanetti con la speranza che la compagine rossoblù rimanga però con i piedi per terra. Calcio d'inizio fissato per Sabato 31/01/2026 alle 20:45.