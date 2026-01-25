Sport Dinamo, l'illusione svanisce sul più bello: Trieste rimonta e vince 76-70. Ora testa a Cremona

Dopo la pesante sconfitta maturata, in Fiba Europe Cup, contro la temibile squadra del Petkim Spor, la Dinamo esce- purtroppo- sconfitta nel match che l’ha vista opposta, qualche ora fa, all’ostica squadra della Pallacanestro Trieste. Una gara, avvenuta nella città giuliana e terminata sul risultato di 76-70 in favore del team triestino, in cui entrambe le formazioni in campo hanno messo tutto il cuore di cui disponevano per far loro l’incontro, dando vita ad una partita decisamente piacevole e ricca di buone giocate, le quali certamente hanno deliziato tutti gli spettatori accorsi nel palazzetto triestino. In merito alla gara, ottima partenza della Dinamo Sassari che era capace, nei primissimi minuti di gioco, di infliggere alla formazione allenata dal mister iberico Israel Gonzalez un parziale (9-1), che faceva ben sperare il team biancoblù per quanto riguarda l’esito del match.



Tuttavia, con il trascorrere del periodo, la compagine capitanata dall’ala piccola Lodovico Deangeli (consapevole del posta in palio) reagiva con grinta e determinazione al gap precedentemente subito, mettendo a segno una serie di canestri di pregevole fattura (e di fondamentale importanza) che le permettevano, non solo di annullare il divario suddetto, ma anche di capovolgere la situazione, portando il punteggio, al fischio di sirena della frazione di gioco, sul risultato di 20-16, proponendo -quindi -una situazione che era difficilmente pronosticabile per come erano andate le cose ad inizio quarto. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la “battaglia”, seppur molto combattuta, trovava-inoltre- le due compagini sul parquet estremamente imprecise in ambito realizzativo, infatti, entrambi i team, mettevano a segno un numero esiguo di canestri che portavano il risultato sul punteggio di 29-26 per la compagine sarda lasciando- in questo modo- il match aperto a qualsiasi esito. Al rientro in campo delle due formazioni, la gara risultava particolarmente avvincente e ricca di colpi di scena, dove i team mettevano sul parquet tutte le loro abilità tecniche che, al termine del terzo periodo, vedevano prevalere la Dinamo, la quale otteneva, questo frangente, uno scarto di 5 punti (44-49 al 30° minuto di gioco) che non indirizzava definitivamente la contesa né da una parte né dall’altra. In merito all’ultima parte dell’incontro, la Pallacanestro Trieste ribaltava la situazione fino a quel momento maturata, realizzando, con le sue ottime bocche da fuoco, canestri che le consentivano di ottenere un gap di 6 punti, portando a casa una vittoria di enorme importanza sia per la classifica che per il morale. Risultato del match, come precedentemente affermato, Pallacanestro Trieste 76- Dinamo Sassari 70. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del team isolana. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 1febbraio 2026 alle ore 16.30 contro l’ostica Vanoli Basket Cremona allenata dal navigato coach Pierluigi Brotto