Sport Il Cagliari soffre contro la Juve ma vince grazie alla rete di Mazzitelli

Alla "Unipol Domus" il Cagliari di Pisacane batte 1-0 la Juventus di Spalletti dopo aver sofferto gli attacchi avversari per quasi tutto il match e sale a 22 punti in classifica. Era da circa sei anni che i sardi non vincevano in casa contro la "Vecchia Signora", all'epoca già detentrice dello scudetto. In panchina c'era Walter Zenga nel Luglio 2020. Ha arbitrato la gara il signor Massa della sezione di Imperia. Pisacane schiera il Cagliari con un 3-5-2 e ci sono delle novità: torna Zè Pedro titolare nei tre di difesa per sostituire Zappa che ha accusato un affaticamento alla coscia destra durante la rifinitura e poi Gaetano gioca come play davanti alla difesa supportato da Adopo e Mazzitelli a centrocampo. Sugli esterni Palestra e Obert giocano rispettivamente a destra e a sinistra; in attacco c'è il duo Esposito-Kiliçsoy. Nella Juventus invece Miretti e Yildiz agiscono alle spalle dell'unica punta David. "



La partita:" La Juventus parte subito aggressiva con un pressing asfissiante sui rossoblù. Al 15' c'è il primo episodio clou: Kalulu vince un duello aereo con Obert e serve in area Miretti. Quest'ultimo cade in area per un presunto fallo di Mazzitelli. L'arbitro viene poi richiamato al Var per rivedere le immagini e revoca il penalty dicendo che Mazzitelli non ha commesso alcun fallo sul giocatore avversario. Al 25' la Juventus crea l'unico squillo di tutto il primo tempo: Yildiz, sulla sinistra, mette un pallone in area per David, il quale si gira e serve Miretti che calcia di destro ma Caprile si oppone. Non c'è stato nessun tiro in porta da parte del Cagliari e la Juve continua ad attaccare costantemente. Dopo 2' di recupero si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa nessuno dei due tecnici effettua inizialmente dei cambi e si riparte con gli stessi interpreti della prima frazione. Il Cagliari al 49' crea la prima occasione della sua partita: Kiliçsoy si ritrova contro tre avversari della Juve e dal fondo riesce a servire Esposito che calcia di destro da posizione defilata ma Perin si rifugia in angolo. Al 53' Pisacane fa entrare Borrelli per Kiliçsoy ma al 56' la Juventus ci prova con un tiro da fuori di Cambiaso che Caprile mette in angolo. Adopo al 61' sbaglia un passaggio all'indietro e sulla sfera si avventa Yildiz che salta Zè Pedro e Mina ma il suo tiro a giro all'interno dell'area finisce alto sopra la traversa. Al 64' c'è il secondo cambio per il Cagliari: Idrissi rileva Esposito (un po' spento come Kiliçsoy). Al 65' arriva a sorpresa il vantaggio del Cagliari: su calcio piazzato battuto da Gaetano, Mazzitelli calcia al volo di prima battendo Perin all'angolino di sinistra e trovando il suo primo gol stagionale alla centesima presenza in Serie A. Dopodiché Spalletti fa entrare pian piano tutti i suoi uomini offensivi come Zhegrova, Openda, Conceição e Adžic. Al 73' la Juventus va vicina al pari con un colpo di testa di David ma la difesa rossoblù si salva grazie a Luperto che allontana la sfera e al 79' Yildiz ci prova ancora dalla distanza ma Caprile sventa in corner; all'84' ancora il turco dal limite dell'area calcia ma, grazie a una deviazione di Mina, il pallone si stampa sul palo. Gli ospiti continuano ad attaccare effettuando cross con i vari Conceição e Zhegrova ma non riescono a distruggere il muro rossoblù. Al 96' Massa decreta il triplice fischio: finisce 1-0 per il Cagliari. I rossoblù sono stati solidi,compatti, concentrati in difesa e cinici a sfruttare una delle due occasioni che gli sono capitate. Questi sono stati 3 punti importanti in chiave salvezza. Attendiamo sviluppi anche dal calciomercato. Il prossimo match per i sardi sarà Sabato 24/01/2026 in trasferta al "Franchi" contro l'ostica Fiorentina di Vanoli ancora in zona retrocessione ma in ripresa nelle ultime sfide. Calcio d'inizio fissato per le ore 18:00.