Sport Dinamo Sassari, cuore e lotta non bastano: Napoli passa al PalaSerradimigni 78-84

Dopo la brutta battuta d’arresto subita qualche giorno fa al PalaSerradimigni, in Fiba Europe Cup, contro l’ostica compagine iberica del Saragozza dell’ex Marco Spissu, la Dinamo Sassari patisce, purtroppo, alcune ore orsono, un’altra cocente debacle nel match che la vedeva opposta all’ottima Napoli Basket. Una gara, quella di cui abbiamo il piacere di scrivere, avvenuta nel già citato impianto sportivo sassarese e terminata sul punteggio di 78-84 in favore della formazione partenopea, in cui il roster isolano ha combattuto con grande e “cuore” e volontà non conseguendo-tuttavia- un esito favorevole che avrebbe sia “mosso” la classifica che fatto aumentare la fiducia e consapevolezza dei propri mezzi all’intero team biancoblù. In merito alla gara, buona partenza della squadra allenata dal tecnico croato Mrsic che trovava, nei primissimi minuti di gioco, un vantaggio di 4 punti, facendo in tal modo capire ai ragazzi campani che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa i due punti messi a disposizione in questo match.



Con il proseguire della frazione di gioco, però, la compagine ospite, consapevole della posta in palio in questa gara, non solo, riusciva ad annullare l’iniziale gap subito dal team sardo, ma anche a passare in vantaggio, chiudendo il primo periodo sul risultato (per loro favorevole) di 17-20, esito che certamente lasciava aperta la gara a qualsiasi soluzione. Al rientro delle due formazioni sul parquet, inoltre, la contesa proseguiva sulla falsariga del quarto precedente, con i due roster che combattevano( sportivamente parlando ovviamente) sul campo per prevalere l’uno sull’altro, ma, anche, (bisogna dirlo) con una Dinamo che era sempre costretta a rincorrere nel punteggio e con una Napoli Basket, che, al termine del secondo periodo e spinta da un ottimo Mitrou Long, era in grado di chiudere in proprio favore il periodo sul risultato di 37-39, proponendo- quindi- una situazione che non faceva felice l’intera tifoseria biancoblù al fischio di sirena della seconda frazione. In merito alla ripresa della ostilità per la disputa della restante parte del match, la “battaglia” era caratterizzata da un roster campano costantemente davanti nel punteggio e da una formazione isolana che lottava con determinazione e grinta per raggiungere (almeno) la parità. Tale situazione, purtroppo, non accadeva sia nella terza( che si concludeva con il risultato di 57-61 in favore del team partenopeo) sia nell’ultimo scorcio di gara che si chiudeva, come abbiamo antecedentemente affermato, sul punteggio di 78-84 in favore del roster campano, decretando- quindi- il successo della Napoli Basket in questo match. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà il giorno 21 gennaio 2026 alle ore, in terra turca, contro l’ostico Petkim Spor allenato dall’esperto mister lituano Ketstutis Kemzura.