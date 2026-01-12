Gymnasium, fine settimana impegnativo: Serie D corsara a Macomer, Seconda Divisione solida in casa

Fine settimana articolato per la Gymnasium Volley Alghero, impegnata tra sabato 10 e domenica 11 gennaio in diverse categorie, dalla Serie D al settore giovanile, con risultati utili sia sul piano della classifica sia su quello delle indicazioni tecniche.

Si parte dal sabato, con l’Under 13, allenata da Daniela Sechi, scesa in campo ad Alghero contro la Silvio Pellico. La gara si è chiusa con una sconfitta per 0-3 (7/25, 25/28, 8/25), maturata contro una squadra apparsa più avanti dal punto di vista tecnico e tattico. Un confronto che evidenzia la necessità di impostare con attenzione il lavoro in prospettiva futura.

In serata è arrivata la vittoria della Seconda Divisione, guidata da Pasqualino Sotgia, che in casa ha superato l’Asd Punto Sassari Volley per 3-0 (25/18, 25/17, 25/9). Una partita a senso unico, gestita con autorità nonostante alcune assenze dovute all’influenza stagionale, con la Gymnasium capace di imporre ritmo e gioco fin dalle prime battute.

La giornata di domenica si è aperta con la gara dell’Under 18, impegnata ad Alghero contro la Silvio Pellico. Il match si è chiuso con una sconfitta per 1-3 (23/25, 13/25, 25/15, 20/25), una partita non a senso unico ma che ha lasciato rammarico, soprattutto per le difficoltà emerse nel primo tocco di ricezione, risultato inferiore a quello delle avversarie nei momenti chiave.

Sempre domenica mattina, a Bonorva, l’Under 14, allenata da Veronica Contene, ha ceduto per 3-0

(25/12, 25/23, 25/23). Dopo un primo set da dimenticare, la Gymnasium ha reagito, mostrando un livello di gioco che avrebbe potuto rendere la gara più equilibrata, ma il servizio delle padrone di casa ha inciso in maniera determinante.

A Porto Torres, la Terza Divisione Under, seguita da Daniela Sechi, è stata sconfitta dal Quadrifoglio Volley per 3-1

(25/22, 25/18, 16/25, 26/24). I primi due set sono stati condizionati dall’ansia dell’esordio, con molti errori al servizio e difficoltà in ricezione. Dal terzo parziale la squadra ha iniziato a giocare con maggiore serenità, vincendo il set e restando in partita fino al finale del quarto, deciso solo ai vantaggi.

A chiudere il fine settimana è stata la Serie D, impegnata a Macomer contro la Treesse Logistica Vbc. La squadra di Pasqualino Sotgia si è imposta per 1-3 (25/21, 14/25, 20/25, 22/25). Dopo un primo set perso nonostante un buon avvio, la Gymnasium ha cambiato passo, imponendosi nei parziali successivi al termine di una gara intensa e fisicamente dispendiosa, con scambi lunghi e difese continue. Determinante, ancora una volta, l’apporto delle giocatrici entrate dalla panchina nei momenti di difficoltà.

Un fine settimana che conferma la solidità della prima squadra e, al tempo stesso, fornisce indicazioni chiare sul lavoro da proseguire nel settore giovanile, dove il percorso di crescita passa anche attraverso partite complesse come queste.