Sport Dinamo Sassari travolge Brixia: 87-60 al PalaSerradimigni e playoff nel mirino

Dopo la sconfitta maturata circa due settimane fa contro l’ostica squadra dell’Autosped Derthona, prova di grandissimo spessore tecnico e agonistico quella offerta dalle ragazze della Dinamo Sassari nel 14° turno gara del massimo campionato di basket italiano. Un match, svoltosi poche ore fa nell’impianto sportivo isolano del PalaSerradimigni e terminato con il risultato di 87-60 in favore del team sassarese, in cui le cestiste allenate dal navigato mister Paolo Citrini hanno avuto la meglio sulla “pericolante” compagine del Brixia, giocando un’ottima pallacanestro che le consente non solo di mantenere una posizione di classifica certamente tranquilla in vista delle prossime (difficili) battaglie che accadranno da qui al termine del Regular Season, ma anche di ambire a un posto nei playoff che indubbiamente arricchirebbe, non poco, il prestigio del team sassarese. In merito alla partita, prima frazione di gioco molto equilibrata con le due formazioni che lottavano (sportivamente parlando ovviamente) sul parquet, sorpassandosi vicendevolmente nel punteggio, chiudendo, al fischio di sirena del primo periodo, sul risultato di 14-18 per la formazione lombarda, esito che chiaramente non faceva felice la tifoseria biancoblù presente, per l’occasione nel palazzetto sardo.



Alla ripresa delle ostilità tuttavia la gara mutava completamente il suo corso con le atlete isolane che incominciavano a infilare ripetutamente il canestro della squadra bresciana ottenendo, al termine del secondo quarto, un vantaggio che si attestava sulla doppia cifra (+11), la quale rendeva la contesa più agevole per le ragazze sarde. Per quanto riguarda la seconda parte della battaglia, questa era contraddistinta da una Dinamo Sassari particolarmente desiderosa di mettere in cassaforte la vittoria, infatti la compagine isolana bucava ripetutamente la retina del team ospite e conseguiva un gap di 17 punti che indirizzavano il match su binari consoni alla compagine biancoblù. In merito all’ultimo periodo di gioco, esso si svolgeva in maniera estremamente agevole per le ragazze sarde capaci di amministrare, senza problemi, il vantaggio precedentemente accumulato, portando- quindi- a casa un successo di fondamentale importanza sia per la classifica sia per il morale dell’intero staff della squadra sassarese. Il Risultato, al termine della gara, recitava Dinamo Sassari 87– Brixia Basket 60. In conclusione desideriamo ricordarvi il successivo impegno delle ragazze sassaresi. Questo avverrà, al Palaverde, il giorno 18 gennaio 2026 alle ore 15.00 contro la temibile squadra Longiman Broni allenata dall’esperto coach Mirco Diamanti.