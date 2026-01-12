La Webproject Sottorete non fa sconti: Olbia liquidata in tre atti. Alghero risale la corrente

Alla palestra "Maria Carta" di Alghero va in scena un monologo dei padroni di casa. Il 3-0 sulla Time Out Olbia è netto e perentorio. Granese: "Gara in controllo, ma attenti ai cali di tensione".

ALGHERO – Nella serata di domenica 11 gennaio, nella palestra comunale "Maria Carta" di Alghero, la Webproject Sottorete ha sbrigato la pratica Time Out Olbia con autorità. Si disputava la sesta giornata del campionato maschile di prima divisione provinciale di pallavolo. Un 3-0 rotondo, inequivocabile, che permette agli algheresi di consolidare la terza piazza in classifica con 10 punti, pur con il credito di due gare ancora da recuperare rispetto alla lepre Ittiri.

La cronaca del match racconta di una superiorità netta, specialmente nel primo parziale. I parziali – 25/13, 25/20, 25/18 – sono la fotografia fedele di un incontro che la truppa di casa ha azzannato subito alla giugulare, lasciando agli ospiti, volenterosi ma acerbi, poco più che le briciole. Capitan Castaldi e compagni hanno imposto il loro ritmo, trasformando il primo set in un’accademia di pallavolo. Nei successivi due parziali, la Time Out Olbia ha provato a opporre l'orgoglio alla tecnica, approfittando di qualche fisiologica pausa dei catalani, ma il divario tecnico è rimasto un fossato incolmabile.

A fine gara, il tecnico Enrico Granese non si lascia inebriare dal risultato rotondo, ma analizza la prestazione con lucidità, evidenziando come il pericolo maggiore, in queste sfide, sia spesso l'adagiarsi sul livello altrui: «È stata una partita abbastanza tranquilla, siamo sempre andati bene, restando in controllo. Abbiamo avuto dei cali di tensione fisiologici, complice il fatto che davanti avevamo una squadra giovane, non male in prospettiva, ma che paga molto in termini di esperienza. Il rischio, vedendo una squadra poco organizzata dall'altra parte della rete, è quello di adeguarsi: ci siamo fatti trascinare e abbiamo lasciato andare un po' di cose. Però, per il resto, abbiamo vinto tranquillamente, senza alcun problema. Adesso vediamo un po' cosa accadrà con le prossime partite».

La classifica ora sorride. Con quattro gare giocate e tre vittorie piene (più lo scivolone al tie-break con l'Ermes), la Webproject Sottorete si conferma forza viva del campionato. I 10 punti in cascina sono un bottino prezioso, e con i recuperi ancora da giocare, la vetta occupata da Ittiri e Ermes non appare poi così distante. La palestra di casa resta un fortino, e la risalita continua.

IL TABELLINO

Webproject Sottorete - Time Out Olbia 3-0

Parziali: 25/13, 25/20, 25/18

Webproject Sottorete: Bruno (L1), Caricato, Castaldi (K), Demartis, Lipari, Marazzita, Marino, Rusovich, Sanna, Sari, Satgia, Sghirru, Urgias (L2). Allenatore: Enrico Granese

Time Out Olbia: Bejaoui, Careddu, Deceglie, Del Giudice, Fresu, Genco, Lai, Orani, Petroccia, Bogdan, Ricca, Saouaf, Stocco (K), Su, Tringale. Allenatore: Claudio Maurelli

Arbitro: Giuseppe Rozzo