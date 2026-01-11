FC Alghero, notte fonda a Olmedo: il Badesi passeggia (2-5). Salvezza sempre più a rischio

Chiusura del girone d'andata da incubo al "Pintore - Caddeo". Squadra fragile e priva di mordente: le assenze non bastano a giustificare un atteggiamento rinunciatario. Serve una svolta o il destino è segnato.

OLMEDO – L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma la prestazione offerta al “Pintore - Caddeo” di Olmedo racconta una storia ben diversa. L'FC Alghero chiude il girone d'andata nel peggiore dei modi, incassando una manita (2-5) dal Badesi. Non è solo il risultato a preoccupare, ma il modo in cui è maturato. A poco sono serviti i richiami e incoraggiamenti della dirigenza in settimana: in campo si è vista una squadra a tratti rassegnata, incapace di reagire alle difficoltà e colpevolmente distratta in difesa. Se l'intento era dare un segnale di vita per invertire la rotta, l'effetto è stato opposto. La barca sta imbarcando acqua e, senza un cambio di atteggiamento radicale, l'affondamento rischia di essere inevitabile.

La partita si mette subito in salita, complice un approccio molle dei padroni di casa. Al primo vero affondo, il Badesi passa: è l'8' quando Martini, lasciato colpevolmente solo sulla destra, incrocia un diagonale che batte Sotgiu. La reazione della FC Alghero è nervosa e disordinata, esponendo il fianco a ripartenze letali. Passano tre minuti e all’11’ la gara è già virtualmente chiusa: Fauli si inserisce da sinistra come una lama nel burro e firma lo 0-2 indisturbato. I giallorossi accusano il colpo e al 26’ crollano definitivamente: ennesima disattenzione difensiva, Martini entra in area e deposita in rete lo 0-3. Solo alla mezz'ora si registra un timido sussulto con un rasoterra di Raimondo Serra fuori di poco e una punizione di Pintus respinta. Si va al riposo con un passivo pesantissimo e zero certezze.

Chi si aspettava una squadra trasformata nell'intervallo resta deluso. Il Badesi continua a gestire e colpire: Pastore anticipa la difesa e cala il poker (0-4), mentre al 63’ Martini si porta a casa il pallone firmando la sua tripletta personale per il devastante 0-5. In mezzo, solo un buon intervento di Sotgiu su Ehichioya evita guai peggiori. Nel finale, a giochi ormai fatti e con gli ospiti che tirano i remi in barca, arrivano due gol che servono solo ad aggiornare le statistiche. Al 73’ Spanu accorcia le distanze e all’81’ Pintus, su assist di Federici, fissa il punteggio sul 2-5. Troppo poco, troppo tardi. La FC Alghero esce dal campo con le ossa rotte e l'obbligo di una profonda riflessione: il girone di ritorno dovrà essere un altro campionato, altrimenti la categoria sfuggirà di mano.

IL TABELLINO

FC ALGHERO - BADESI 2-5

FC ALGHERO: Sotgiu, Marrosu, Molinari, Spanu, Correddu (31’ st Loi), Gnani, Federici, Puledda (26’ pt Carbone), Zanda (10’st Serra Federico), Pintus, Serra Raimondo (19’ st Orizi). A disposizione: Serra Francesco, Peana, Cingotti, Cherchi, Ardu. Allenatore: Andrea Peana

BADESI: Ruggiu, Piga (42’ st Manunta), Sabino, Piredda, Pastore, Zichi (14’ st Castorina), Cutrupi, Fauli, Martini, Ehichioya, Borra. A disposizione: Sircana, Capra, Romero, Gallisai. Allenatore: Antonio Borrotzu

Arbitro: Mario Donato Vinci di Sassari

Reti: 8’, 26’ e 63’ Martini, 11’ Fauli, 32’ Pastore, 73’ Spanu, 81’ Pintus.