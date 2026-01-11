L’Amatori Rugby Alghero dissipa le nebbie e travolge il Lecco: Maria Pia resta un fortino inespugnabile

Al rientro dalla sosta, i catalani liquidano la pratica lombarda con un primo tempo di rara potenza. Anversa: "Bel lavoro nel primo tempo, calo fisiologico nella ripresa". La classifica torna a muoversi.

ALGHERO – C’è voluta l’aria salmastra di Maria Pia delle 14.30, baciata da un sole che smentisce il calendario di questo 11 gennaio 2026, per lavare via le scorie della trasferta milanese pre-natalizia persa. L’Amatori Rugby Alghero torna nel suo agone preferito e lo fa con autorità, imponendo al Rugby Lecco, nella settima gara del campionato di serie A girone 2, una lezione di gioco che il tabellone fissa su un perentorio 43 a 12.

Il pubblico, circa trecento tifosi e appassionati, ha assistito a una partita dai due volti, decisa però ancor prima che si andasse al riposo. La compagine di Marco Anversa, ferma da quattro settimane, aveva l’obbligo morale e matematico di risalire la china. Ebbene, la risposta è stata fulminea. La prima frazione è stata un monologo in salsa catalana. L’Amatori ha macinato gioco e terreno con voracità, approfittando di ogni varco concesso dalla difesa lariana. A dirigere l'orchestra, un pacchetto di mischia sontuoso e un Agustin Tancredi in stato di grazia, giustamente insignito della palma di Man of the Match. È sua la prima segnatura, sua la terza, in mezzo alle invenzioni di Marrone e Ruijgrok. Al fischio di metà gara, il parziale di 38 a 5 raccontava già di una contesa archiviata, con il punto di bonus offensivo già messo in cassaforte tra gli applausi.

La ripresa, come spesso accade quando il risultato è ormai in ghiaccio, ha offerto uno spettacolo diverso, più frammentato. Vuoi per un direttore di gara, il signor Togni di Bergamo, che ha spezzettato il ritmo, vuoi per quella naturale decontrazione nervosa di chi ha già vinto. L’Alghero ha controllato, concedendo forse qualcosa alla disciplina, ma senza mai rischiare davvero, trovando anzi nel finale l'orgoglio per l'ultima meta di Lenoci che ha sigillato il punteggio.

Lucido e pragmatico il commento di Marco Anversa a fine gara, che non si nasconde dietro al facile entusiasmo del punteggio largo: «Partita difficilissima perché arrivavamo da quattro settimane senza giocare. Abbiamo veramente fatto un bel lavoro al rientro dalle vacanze di Natale e oggi si è visto tutto». Il tecnico analizza poi la dicotomia tra i due tempi: «Il primo tempo si è chiuso sul 38 a 5 poi è sempre molto difficile giocare con un grosso ampio vantaggio perché è proprio fisiologico che la testa un po' si rilassi. Vuoi provare cose che solitamente non provi e magari l'avversario prende un po' più di confidenza. Ma che altro dire? Ragazzi stupendi, sono veramente contento».

Uno sguardo alla classifica che conforta e orienta. Con questi 5 punti, l'Amatori sale a quota 16, staccando il gruppone di coda e posizionandosi in una zona più consona al proprio blasone, al quinto posto solitario. Lassù, Piacenza (31) e Parma (28) corrono forte, ma l'Alghero ha dimostrato di avere gambe e polmoni per dire la sua. Maria Pia resta inviolata anche in questo 2026: su queste certezze si costruiscono le stagioni.

IL TABELLINO

Alghero 11 gennaio 2026 Amatori Rugby Alghero v Rugby Lecco 43 a 12

Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio, Marrone,(70° Lanciotti) Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi, (76° Bombagi) Canulli (cap), Lenoci, Pedroni,(76° Solinas) Kone, D’Ambola, Muciaccia,( 50° Wrright) Marchetto,(38° Shelqeti) Ruijgrok. A diposizione Wright, Shelqeti, Bardino, Tveraga, Solinas, Lanciotti, Bombagi. Allenatore: Marco Anversa

Rugby Lecco: Sala, Travaglini, Crimella,(54° Alippi) Riva, Castelletti, Coppo M.( 65° Meisner), Piccoli, Fumagalli, Coppo G., Colombo, (50° Valentini F.) Cattaneo, Galli, Holenda, Vacirca,(65° Butskhrikidize) Gaddi. A disposizione: Valentini F. Gianola, Butskhrikidize, Turco, Valentini M. Meisner, Alippi, Casiraghi. Allenatore: Sebastian Damiani

Arbitro: Leonardo Togni (BG) Assistenti: Giacomo Favorini (PG), Nicolò Pisoni (SS)

Marcatori: Primo tempo: 1° meta Tancredi tr.Steenkamp 7 a 0, 13° meta Holenda n.tr 7 a 5, 18° meta Marrone tr.Steenkamp 14 a 5, 21° meta Tancredi tr.Steenkamp 21 a 5, 28° meta Ruijgrok tr. Steenkamp 28 a 5, 36° meta Pedroni n.tr 33 a 5, 38° meta Delrio n.tr.38 a 5. Secondo tempo: 14° meta Piccoli tr.Coppo 38 a 12, 40° meta Lenoci n.tr 43 a 12

Note: Giornata parzialmente soleggiata, spettatori circa 300. Punti in classifica conquistati: Amatori Rugby 5 - Rugby Lecco 0 Man of the match: Agustin Tancredi