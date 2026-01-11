Sport Dinamo, brusco stop al PalaBigi: Reggio Emilia domina e spezza la striscia vincente (90-68)

Dopo le tre vittorie maturate negli ultimi incontri di Lba,la Dinamo Sassari rimedia, purtroppo, una brutta sconfitta nel match svoltosi al PalaBigi di Reggio Emilia contro l’ostica compagine dell’UnaHotels. Un match, avvenuto poche ore fa in terra romagnola e terminato con il risultato di 90-68 in favore della formazione biancorossa, in cui Thomas e compagni hanno (fin dai primi istanti)subito l’iniziativa del team allenato dall’esperto coach ellenico Dimitris Priftis, il quale è stato capace, sin dai primissimi momenti di gioco, di macinare una buona pallacanestro non lasciando scampo -quindi- alla squadra biancoblù che, seppur priva di alcuni giocatori titolari, è costretta a tornare in Sardegna senza ulteriori punti necessari ad allontanare, sempre più, la zona calda della classifica. In merito alla gara, partenza veemente del roster di casa, che prendeva (già dai primi giri di lancette) le necessarie contromisure atte a limitare le “bocche da fuoco” sassaresi, permettendo- in questo modo- alla Pallacanestro Reggiana un vantaggio che si attestava, al termine del primo quarto, sulla doppia cifra (25-15 al 10°) la quale faceva certamente felici l’intera tifoseria biancorossa.



Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara proseguiva sulla falsariga del periodo precedente con la compagine capitanata dal navigato cestista italiano Michele Vitali che, era in grado, non solo, di mantenere il gap antecedentemente conseguito, ma anche di incrementarlo fino al +15 (scarto al fischio di sirena che decretava il termine del secondo quarto) facendo capire, nel caso c’è ne fosse bisogno, la “forza” della formazione emiliana in questo match. In merito al ritorno in campo per la disputa della seconda parte della contesa, la gara-inoltre- assumeva connotati sempre più pesanti per la Dinamo, con i giocatori presieduti dal Presidente Graziano Sassi che continuavano a mettere a segno canestri di pregevole fattura (e di fondamentale importanza per portare a casa l’incontro), che consentivano alla compagine locale di chiudere la terza frazione con un vantaggio di 23 punti( 71-48 al termine della penultimo quarto), ponendo, quindi, il match su binari estremamente favorevoli alla formazione bianco-rossa. Per quanto concerne l’ultima parte della “battaglia”, questa si svolgeva in maniera positiva per i ragazzi romagnoli, capaci, sin dalle prime battute del periodo, di amministrare il divario ottenuto precedentemente, conseguendo-quindi- una vittoria di grandissima importanza per la classifica e per il morale dell’intera squadra. Risultato, alla fine della partita, Pallacanestro Reggiana 90- Dinamo Sassari 68. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione isolana. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 20.30 contro l’ottima squadra spagnola del Saragozza.