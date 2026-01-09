Vela, la Classe J24 vara il calendario 2026: dieci tappe per il Circuito Nazionale

Archiviata una stagione positiva, la Classe Italiana J24 guarda già al futuro ufficializzando il calendario per il 2026. Il Consiglio Direttivo, in accordo con la Federazione Italiana Vela, ha definito un circuito articolato su dieci appuntamenti che, da aprile a novembre, toccheranno alcune delle principali località veliche della penisola.

Il Circuito Nazionale J24 prenderà il via in Toscana: il debutto è fissato per il 18 e 19 aprile a Marina di Carrara con il Trofeo Nino Menchelli, seguito subito dalla tappa di Livorno (1-2 maggio) nell’ambito della Settimana Velica Internazionale. Il mese di maggio sarà particolarmente intenso: prima la trasferta laziale ad Anzio (9-10 maggio), poi l'evento clou della stagione, il 45° Campionato Italiano Open.

La rassegna tricolore si svolgerà a Gaeta dal 19 al 24 maggio. Oltre al titolo nazionale, quest'anno verranno messi in palio due nuovi riconoscimenti specifici: uno riservato agli equipaggi Under 25 e uno dedicato alle Forze Armate, a conferma dell'attenzione della Classe verso i giovani e le istituzioni.

Il calendario prosegue a giugno con una novità: la tappa pugliese di Molfetta (13-14 giugno), seguita a fine mese (27-28) dal tradizionale appuntamento sul lago di Caldonazzo. Dopo la pausa estiva, la flotta tornerà in acqua a settembre ad Agropoli (12-13) e a ottobre a Cervia (3-4).

Il finale di stagione prevede la Coppa Italia nelle acque lariane di Lecco-Parè di Valmadrera (17-18 ottobre), valida anche come nona tappa del circuito. La chiusura, come da tradizione, è affidata alla Sardegna: il 14 e 15 novembre sarà Olbia a ospitare l'ultimo atto che decreterà i vincitori del Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e del Trofeo al miglior Timoniere-Armatore.