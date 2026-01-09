Web Project Sottorete, si riparte: il campionato ricomincia da Olbia

Finite le feste, si torna alle cose serie. La Webproject Sottorete riprende il campionato dalla sesta giornata di Prima Divisione con una certezza: la classifica è corta, il margine di crescita evidente, il percorso già tracciato.

Sette punti conquistati, quinto posto, tre gare disputate, una quarta e una quinta ancora da recuperare. Numeri che vanno letti con attenzione, perché dentro ci sono una sconfitta al tie-break che ha lasciato più indicazioni che rimpianti, una vittoria esterna senza discussioni e un successo pieno in casa, di quelli che danno fiducia. Otto set vinti, tre persi: equilibrio, solidità, ma anche la sensazione che ci sia ancora spazio per alzare il livello.

La ripartenza arriva ora, domenica sera in casa presso la palestra Maria Carta di Alghero, contro la Time Out Olbia. È una gara che pesa, perché segna il ritorno al ritmo partita e perché può dire molto sulle ambizioni di questa fase di stagione. La Sottorete lo sa: serve continuità, serve lucidità, serve riprendere da dove si era lasciato prima della pausa.

Il campionato entra nel vivo adesso. Le feste sono archiviate, il campo torna a parlare. E la Webproject Sottorete è pronta a farsi sentire.