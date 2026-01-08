Da Monte Urpinu al Foro Italico: il "sogno romano" riparte dalla terra rossa di Cagliari

Otto regioni hanno già chiuso i conti, ora tocca all'Isola. Per la quarta volta consecutiva, il Tennis Club Cagliari si conferma non solo come circolo di prestigio, ma come trampolino di lancio verso il tennis che conta. Da lunedì prossimo, 12 gennaio, fino a domenica 25, i campi di Monte Urpinu ospiteranno l’Open BNL della Sardegna.

Non è un torneo di provincia per dopolavoristi, sia chiaro. È una tappa fondamentale di quel lungo percorso a ostacoli che sono le pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia. L'obiettivo, per chi impugna la racchetta, è uno solo: staccare un biglietto per Roma.

La formula è quella collaudata, democratica e spietata al tempo stesso. Si gioca per accumulare punti. I migliori (i primi 19 uomini e le prime 17 donne a livello nazionale) andranno al Foro Italico a giocarsi le wild card per i tabelloni principali o di qualificazione dei tornei ATP e WTA. Ma il sogno non è proibito ai "terrestri": anche i vincitori dei tabelloni di terza e quarta categoria (singolare e doppio) voleranno nella Capitale per rappresentare la Sardegna nei Master nazionali. Insomma, dai professionisti agli amatori, la strada per Roma passa da qui.

Sul piatto c'è un montepremi di tutto rispetto: 23.000 euro. A dirigere l'orchestra sarà ancora una volta Andrea Lecca. L'anno scorso, il 2025, vide trionfare il siciliano Pietro Marino e la romagnola (ma tesserata cagliaritana) Alessandra Mazzola.

E quest'anno? La lista dei pretendenti si allunga. Siamo già a quota cento iscritti, ma i numeri cresceranno. C'è tempo fino a sabato 10 gennaio (ore 12) per i giocatori fino alla classifica 2.8, mentre per i "big" e per i doppisti le scadenze sono posticipate rispettivamente a data da destinarsi e a sabato 17. Tra i nomi che già circolano nelle entry list spiccano, nel femminile, le 2.2 Eleonora Alvisi e Linda Salvi (entrambe in forza al Tc Cagliari) e Jessica Bertoldo. Tra gli uomini, occhio ai 2.2 Gian Marco Ortenzi e Riccardo Mascarini. Ma la curiosità del pubblico locale sarà tutta per Lorenzo Rocco, il giovane talento di casa reduce dalla finale ai Campionati italiani under 16.

Per chi ama il tennis, quello vero, giocato sulla terra e non in tv, l'appuntamento è a Monte Urpinu. L'ingresso è libero e gratuito per tutta la durata della manifestazione. Di questi tempi, uno spettacolo gratis è merce rara.