Il Mondiale di Calisthenics arriva per la prima volta in Italia: una realtà sarda guida l’evento

La Sardegna entra ufficialmente nella storia del calisthenics. Nel 2026, per la prima volta in assoluto, il Campionato Mondiale di Calisthenics si svolgerà in Italia e sarà organizzato da una realtà sportiva sarda, la Asd Eagle Association di Sassari, in collaborazione con FENALC.

Il Calisthenics World Championship 2026, sotto l’egida della World Street Workout and Calisthenics Federation e con il patrocinio di Sport e Salute S.p.A., rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti a livello globale per questa disciplina. Sono attesi oltre 350 atleti élite provenienti da più di 60 Paesi e quattro continenti, che si confronteranno nelle specialità di freestyle, forza e resistenza.

L’evento principale si terrà a Roma dal 12 al 14 giugno 2026. La Sardegna, però, avrà un ruolo centrale nel progetto: nell’Isola si svolgeranno infatti i Campionati Italiani di Calisthenics, in programma dal 24 al 26 aprile 2026, oltre a una serie di iniziative collaterali dedicate alla formazione, all’inclusione sportiva e alla promozione del territorio.

Per Sassari e per l’intera regione si tratta di un risultato di grande prestigio. L’organizzazione di un evento di questa portata è destinata a generare oltre 15.000 spettatori dal vivo, circa 2.500 presenze aggiuntive tra staff, tecnici e media, e una copertura digitale stimata in più di 50 milioni di contatti a livello internazionale.

Il progetto prevede anche attività di alto valore sociale e culturale: corsi di formazione certificati per tecnici sportivi europei, iniziative dedicate all’inclusione di atleti con disabilità e percorsi di valorizzazione della Sardegna attraverso esperienze culturali, ambientali ed enogastronomiche.

«Portare un Campionato Mondiale in Italia e contribuire a farlo nascere dalla Sardegna – commenta il presidente della Eagle Association, Raffaele Noce – dimostra come anche dal nostro territorio possano partire progetti di respiro internazionale, capaci di unire sport, inclusione e valorizzazione delle eccellenze locali».

Un traguardo che rafforza il ruolo della Sardegna non solo come terra di sport e benessere, ma come protagonista attiva nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali.