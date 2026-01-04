Cagliari, non basta una buona mezz’ora. Leão beffa i rossoblù nella ripresa.

Nell’anticipo della 18^ giornata di Serie A che apre il 2026, il Cagliari di Fabio Pisacane perde in casa 1-0 contro il Milan dell’ex Max Allegri. Pisacane ritrova Rodríguez e Mina (che hanno smaltito l’influenza) e anche Luvumbo e Liteta di rientro dalla Coppa d’Africa, ma perde Deiola per un problema alla coscia durante la rifinitura, oltre agli infortunati Folorunsho, Zè Pedro e ai lungodegenti Felici e Belotti. Allegri recupera Leão dopo il problema all’adduttore rimediato nel dicembre scorso e lo schiera dall’inizio in coppia con Loftus-Cheek nel 3-5-2. Il Cagliari risponde con lo stesso modulo e in attacco giocano S. Esposito e Kiliçsoy.

"La partita:" nel primo tempo il Cagliari è stato determinato, ordinato in difesa e ha pressato il Milan mettendolo in difficoltà fin dai primi minuti: dopo nemmeno 1’ Estupiñan commette un errore in impostazione, Prati si avventa sul pallone e carica un destro dal limite dell’area che si spegne sul fondo; poco dopo Adopo lancia sulla destra Palestra che scatta sulla fascia ma tenta un tiro-cross che termina fuori e al 3’ è ancora Prati a provarci con un destro da fuori, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 32’ Esposito crossa per la testa di Adopo, ma l’incornata del francese viene facilmente bloccata da Maignan. Il Milan prova con qualche cross a impensierire la difesa rossoblù, ma l’ultimo squillo della prima frazione è ancora del Cagliari al 41’: Prati serve con uno scavetto Mazzitelli, ma il sinistro dell’ex Frosinone finisce sull’esterno della rete. Dopo 1’ di recupero si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Cagliari è stato assente e non ha mai tirato verso la porta di Maignan. Il Milan cambia faccia, fa molto possesso palla e domina il secondo tempo fin da subito: al 49’ Saelemaekers crossa per Loftus-Cheek che non inquadra la porta, ma al 50’ passa in vantaggio: Fofana lancia in verticale Rabiot e serve in area Leão che, in scivolata, trafigge Caprile per il definitivo 1-0. Da notare che Zappa va a vuoto proprio in occasione del gol ospite. Al 60’ Pisacane effettua i primi due cambi: escono Obert e Prati per fare spazio a Idrissi e Borrelli; al 66’ Esposito si fa male: all’inizio sembrava si trattasse di un crampo, ma a fine partita si è scoperto che ha accusato un problema al polpaccio ed è stato rimpiazzato da Gaetano. Al 70’ Kiliçsoy tenta una rovesciata che prende in pieno la mano di Ricci, ma l’intervento secondo Abisso è stato ritenuto regolare.



All’83’ escono anche Mazzitelli e Kiliçsoy per Cavuoti e Pavoletti, ma il Cagliari non incide. All’87’ il Milan va vicino al 2-0: Modric lancia in profondità il neo arrivato Füllkrug e dopo uno scambio con Ricci serve Pulisic, ma il tiro dell’americano viene deviato da Caprile in corner, e poi al 90’ Modric ci prova con una punizione dal limite, ma Caprile si salva ancora. Dopo 4’ di recupero termina il match: 1-0 per il Milan.

Il Cagliari resta a 18 punti in classifica. Non ha mai impegnato severamente Maignan, ma poteva fare qualcosa in più. La speranza è quella che arrivino dei rinforzi durante questa finestra di mercato. Occhio anche alla classifica perché oggi Parma, Genoa e Lecce hanno pareggiato rispettivamente contro il Sassuolo, il Pisa e la Juventus, guadagnando un po’ di terreno sul Cagliari. La zona retrocessione dista sei punti, con il Verona a quota 12 che domenica sera alle 18 ospiterà il Torino.

Il prossimo match per il Cagliari sarà giovedì 8/01/2026 alle 18:30 allo “Zini” contro la Cremonese dell’ex Nicola. I sardi devono subito cercare il riscatto e tornare a fare punti.