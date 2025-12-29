Kiliçsoy con una splendida giocata regala la vittoria ai rossoblù





La partita: all'8' il Cagliari prova ad attaccare: Luperto serve in verticale Idrissi sulla sinistra ma viene falciato in area da Paleari in uscita. Doveri viene richiamato al VAR per vedere l'accaduto ma i suoi colleghi gli fanno completamente notare un'altra cosa: anzichè fargli vedere l'entrataccia di Paleari ai danni dell'italo-marocchino di Sadali,gli fanno notare al monitor che il portiere para con le mani all'interno della sua area. Si riparte così da una rimessa per i granata. Questo è stato un grave errore da parte di tutta la squadra arbitrale,da ufficio indagini: era rigore netto per il Cagliari e Paleari andava espulso. Al 23' i rossoblù vanno vicini al gol: Idrissi,dopo un'ottimo uno-due con Gaetano, serve di tacco quest'ultimo ma il suo tiro viene bloccato da Paleari in due tempi. Al 28' passa in vantaggio il Torino: Gineitis verticalizza per Simeone che si trova a tu per tu con Caprile che lo ferma in uscita ma la sfera resta ancora in possesso dei giocatori del Toro con Adams che serve Vlašic,il quale segna a porta vuota. Il Cagliari rimane in partita ma al 36' rischia di subire il raddoppio perchè Adams, con un passaggio rasoterra, tenta di servire Simeone ma Caprile smanaccia e anticipa tutti. Al 45' arriva il pareggio del Cagliari: su corner da destra di Gaetano,Mazzitelli spizza per Prati che batte al volo Paleari all'interno dell'area piccola. Dopo 2' di recupero si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa parte forte il Torino con alcune sortite offensive: prima con un destro di Simeone al 53' e poi al 54' con un tiro di Adams su invito di Gineitis ma Caprile blocca entrambi i tentativi. Al 59' il Cagliari va vicino al gol: Gaetano serve in area Kiliçsoy ma il turco calcia col sinistro impattando male la sfera. Al 66' è proprio il Cagliari a passare in vantaggio: Kiliçsoy,dalla propria metà campo,avanza palla al piede per molti metri saltando tre giocatori granata e con un sinistro preciso dal limite dell'area batte Paleari per il definitivo 2-1. È stata una giocata splendida da parte dell'attaccante turco classe 2005,che sigla il suo secondo gol di fila (dopo quello contro il Pisa nello scorso turno) alla seconda presenza da titolare. Poi al suo posto entra Borrelli al 72' assieme a Cavuoti che rileva Mazzitelli. Il Torino si riaffaccia in avanti mettendo in difficoltà il Cagliari fino a fine partita: al 70',sugli sviluppi di un angolo,Ismajili stacca di testa ma Caprile mette in corner ripetendosi poi al 75' volando sul sinistro violento di Gineitis. Lo stesso portiere rossoblù salva i suoi all'87' parando in due tempi un colpo di testa di Simeone su cross di Nkounkou e al 90' alza in corner un'incornata insidiosa di Zapata. Doveri assegna 5' di recupero e al 94' annulla un gol a Ngonge perchè il cross di Aboukhlal era avvenuto con la sfera fuori dal campo. Finisce 2-1 per il Cagliari che sale a 18 punti in classifica.





I rossoblù sono stati cinici sfruttando le chance che gli sono capitate e hanno mostrato carattere restando concentrati e soffrendo fino al fischio finale. Menzione positiva per Caprile e Kiliçsoy ma ciò non toglie che la società dovrà operare nel mercato invernale. Nel 18°turno, il Cagliari sfiderà il Milan dell'ex Max Allegri. Calcio d'inizio fissato per Venerdì 2/01/2026 alle 20:45.

Allo stadio "Olimpico Grande Torino" il Cagliari di Pisacane chiude il 2025 battendo in rimonta 2-1 il Torino e ottiene tre punti d'oro in chiave salvezza. La vittoria fuori casa per i sardi mancava dalla 4^ giornata col Lecce. Ha diretto il match Doveri della sezione di Roma 1.