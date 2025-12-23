Sport Cagliari-Pisa 2-2 Due punti persi per il Cagliari 16^ giornata della Serie A 2025

Alla fine del primo tempo il Pisa era passato in vantaggio con un rigore di Tramoni a causa di un tocco con la mano di Adopo all'interno dell'area di rigore rossoblù. Il Cagliari si è svegliato maggiormente nella ripresa. Questi sono due punti persi da parte del Cagliari... Ed ecco che cosa succede a furia di non chiudere le partite e a far battere le punizioni a chi non è uno specialista. Peccato per quel tiro di Mazzitelli (a mio modo di vedere meglio di Prati nonostante sia otto anni più grande dell'ex Spal) deviato da Semper in corner prima del definitivo 2-2. Note positive: si sbloccano Folorunsho, con un colpo di testa in tuffo su cross di Zappa al 59' ma si infortuna sbattendo la gamba sul palo venendo poi sostituito da Mazzitelli al 62' perché ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio e Kiliçsoy su assist di Gaetano e alla prima da titolare. Al 71' il giovane classe 2005,da vero attaccante, aggira l'avversario spostandosi la sfera sul destro e batte Semper all'incrocio. Altra prova monumentale da parte di Rodrìguez! Note negative: Mina nel primo tempo ha commesso degli svarioni allucinanti così come Adopo e Obert... C'è stata un'ingenuità della difesa in occasione del pari di Moreo all'89' e 4' prima Lorran ha sfiorato il gol con un diagonale fuori di un nulla. Nella ripresa il Pisa aveva anche abbassato un po' i ritmi per poi svegliarsi solo dopo il momentaneo 2-1 del Cagliari. E nel recupero i toscani per poco non facevano il terzo gol perchè Leris è stato fermato in corner in maniera provvidenziale da Palestra e Idrissi. In generale,il Pisa ci ha messo più in difficoltà nella prima frazione con la punizione di Tramoni (ex di turno) parata da Caprile dopo un minuto e poi con le chance di Caracciolo, Canestrelli (con un colpo di tacco) e Piccinini... c'è da dire che è stato molto intraprendente il Pisa di Gilardino mentre noi abbiamo creato soltanto tre opportunità: una con Gaetano e poi con il destro da fuori di Adopo poco dopo la mezz'ora che poteva anche essere angolato per far sì che entrasse in rete. Anche il turco aveva concluso verso la porta ma la sfera è uscita fuori di poco... È stato un match point sprecato contro una diretta concorrente. Sabato prossimo (il 27/12) il Cagliari sfiderà il Torino di Baroni alle 15 per l'ultima gara dell'anno solare. Ogni anno è sempre la stessa storia. Quando finirà il momento di lottare solo per la salvezza?