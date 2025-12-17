Sport A Nuoro domenica 22 dicembre prende il via la “Match Cup Ice Dunk”, il prestigioso torneo di basket 3×3.

Il basket a Nuoro non conosce è in continuo fermento. Nel periodo pre-natalizio si prepara a vivere una giornata di grande sport e spettacolo con la “Match Cup Ice Dunk”, prestigioso torneo di basket 3 contro 3, in programma nella giornata di domenica 22 dicembre presso la palestra della Polivalente, in collaborazione con FISB Sardegna e c’è pure la partecipazione di un ragazzo con la sindrome di down proprio per accentuare il discorso dell’inclusione. Un appuntamento che si preannuncia come uno degli eventi sportivi più coinvolgenti del periodo, capace di unire agonismo, passione e intrattenimento. Il torneo vedrà la partecipazione di 15 squadre e 60 giocatori suddivisi in due categorie: a) Categoria Pro, con 4 squadre composte da atleti di alto livello. b) Categoria Under, con 11 squadre, protagoniste del presente e del futuro del basket isolano Gli atleti arriveranno da tutta la Sardegna, a testimonianza della rilevanza regionale dell’evento: Nuoro, Tortolì, Nusei, Alghero, Sassari, Cagliari, Olbia e Macomer.



Una vera e propria vetrina del talento cestistico sardo, che garantirà partite intense, ritmo elevato e giocate spettacolari, nel perfetto spirito del basket 3×3. Grande attesa anche sugli spalti: è previsto un pubblico numeroso e caloroso, pronto a riempire la Polivalente di Nuoro e a sostenere gli atleti in un clima di festa e condivisione. La “Match Cup Ice Dunk” non sarà solo una competizione sportiva, ma un evento capace di coinvolgere famiglie, appassionati e giovani, valorizzando lo sport come strumento di aggregazione sociale. La “Match Cup Ice Dunk” è organizzata da “On Fire Club”, “Sport e Salute” e Massimo Betocchi, realtà impegnate da anni nella promozione dello sport e dei suoi valori. Fondamentale il supporto dei partner che hanno creduto nel progetto e contribuito alla realizzazione dell’evento, ai quali va un sentito ringraziamento: CFadda, Dentista Sant’Egidio, TM L, Casa di Cura Madonna del Rimedio, MM Lab, Piscine S.p.A., RB Management, Arra Vigilanza, La Nuorese, Hotel Villa Selene, Centro di Cura San Michele, Nivea, Sanitelgest.