Gymnasium, una settimana su sette campi: risultati, crescita e lavoro quotidiano

Sette partite in sei giorni, categorie diverse, contesti differenti. La settimana della Gymnasium Volley Alghero si è sviluppata come spesso accade in una società strutturata: tanto campo, qualche difficoltà, indicazioni utili e risultati che vanno letti insieme al percorso di crescita dei gruppi.

Il programma si è aperto martedì 9 dicembre con la Seconda Divisione, impegnata in trasferta a Porto Torres contro il Quadrifoglio. La Gymnasium si è imposta per 3-0, ma la gara è stata meno semplice di quanto il punteggio possa suggerire. La squadra avversaria, già affrontata in amichevole, si è presentata più organizzata e aggressiva, soprattutto in alcuni turni di battuta. Un segnale di crescita che Sotgia sottolinea con attenzione: la Quadrifoglio lavora bene sul settore giovanile e la sua evoluzione impone alla Gymnasium di mantenere alto il proprio standard per non farsi trovare impreparata nel girone di ritorno.

Giovedì 11 è stata la volta dell’Under 16 Girone B (Gialla), impegnata a Sassari contro la Pgs Gioins. Si tratta del gruppo più giovane e acerbo tra le due selezioni Under 16, seguito da Elisa Marcomini. La partita ha evidenziato un divario di esperienza con le avversarie, più strutturate e ordinate. Dal punto di vista tecnico emergono segnali positivi rispetto alla scorsa stagione, ma sul piano del gioco di squadra restano aspetti da migliorare: comunicazione difensiva, gestione delle palle contese e affinità nei movimenti. Un gruppo ancora in costruzione, che necessita tempo e continuità.

Venerdì 12 ha giocato l’Under 14, impegnata nel derby contro l’Alivavolley. I parziali raccontano una gara a senso unico, vinta dalla formazione di Olmedo. L’allenatrice Veronica Contene ha rilevato un aspetto chiaro: il peso emotivo del derby ha inciso sulla prestazione, rendendo la squadra meno sciolta rispetto alla gara precedente.

Sabato 13 è tornata in campo l’Under 16 Girone B, questa volta a Fertilia contro il Maresport. Un primo set perso solo ai vantaggi (25-27), poi l’emergere delle difficoltà già viste: maggiore quadratura delle avversarie e inevitabile inesperienza della Gymnasium. Nonostante questo, Sotgia individua elementi interessanti, singole atlete con margini di crescita che lasciano intravedere sviluppi positivi nel medio periodo.

Nella stessa giornata ha giocato anche l’Under 13, guidata da Daniela Sechi, sempre contro il Maresport. La partita, persa 2-1, è stata equilibrata e decisa da episodi. A questa età, chi sbaglia meno porta a casa il set. Dal punto di vista tecnico, però, la Gymnasium ha provato a costruire l’azione, cercando i tre tocchi, anche se nei momenti decisivi è prevalsa la tendenza a semplificare il gioco. Un passaggio normale nel percorso di crescita.

Domenica mattina, a Sorso, è scesa in campo l’Under 16 Girone A (Rossa), il gruppo più esperto. Vittoria netta e gara mai in discussione, con la possibilità di far ruotare tutte le atlete. Una partita gestita con ordine, senza difficoltà particolari, in linea con il livello della squadra.

La settimana si è chiusa domenica pomeriggio con la Serie D, impegnata a Oliena contro l’Astor Volley. Successo per 3-0, maturato senza affanni. Una gara che ha permesso anche qualche esperimento tattico, utile in vista del prosieguo del campionato. Da segnalare il clima di grande correttezza e ospitalità della società di Oliena, che ha accolto la Gymnasium con attenzione e rispetto, dal pre-gara al terzo tempo finale. Un gesto che, come sottolinea Sotgia, merita di essere ricambiato al ritorno.

Sette partite, sette contesti diversi, un’unica costante: il lavoro quotidiano. È da qui che la Gymnasium continua a costruire il proprio percorso, senza scorciatoie e senza illusioni.