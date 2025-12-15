Sport Un buon Cagliari cade a Bergamo

Dopo il successo in casa contro la Roma nella scorsa partita, il Cagliari cade a Bergamo sotto i colpi fortunosi di Scamacca ma uscendo a testa alta dal "New Balance Arena" di Bergamo. Nel settore ospiti erano presenti 865 tifosi rossoblù arrivati dall'Isola per sostenere la squadra. Ha arbitrato il signor Di Marco della sezione di Ciampino.



"Capitolo formazioni:" Palladino disegna l'Atalanta con il modulo 3-4-1-2: sulla trequarti c'è De Ketelaere alle spalle delle due punte Lookman e Scamacca. Pisacane invece schiera il Cagliari con il 3-5-2 riconfermando gli stessi undici che hanno giocato contro i giallorossi: il duo d'attacco è formato da S.Esposito e Borrelli.



"La partita:" l'Atalanta parte subito con il piede sull'acceleratore: al 7' Lookman, servito da De Ketelaere, calcia ma Caprile è bravo a respingere e, sulla ribattuta, lo stesso nigeriano conclude sull'esterno della rete. Al 10' gli orobici passano in vantaggio: Lookman punta Zappa sulla sinistra e crossa a destra per Zappacosta che tenta una conclusione ma viene corretta in rete da Scamacca con un colpo di tacco. Al 20' il Cagliari ci prova con un destro in area atalantina dell'ex di turno Palestra ma prende in pieno Borrelli che tocca la sfera con la mano. Per il laterale classe 2005 è stata una prestazione buona ma per lo più sul piano difensivo. Al 34',su cross di Zappa, Obert non riesce a concludere a rete nell'area di rigore orobica. Al 39' è ancora l'Atalanta che attacca con De Ketelaere che serve Scamacca ma Caprile si oppone in due tempi e al 40' dice di no ancora su un tiro in diagonale di Lookman; poi De Keteleare, nel tentativo di ribadire il pallone in rete, viene fermato da Obert che si salva in corner. Il primo squillo del Cagliari arriva alla fine dei due minuti di recupero del primo tempo: al 47', su cross da sinistra di Folorunsho, Borrelli stacca di testa ma la sfera finisce fuori di poco. Si va al riposo sull'1-0 per gli orobici. Nella ripresa ci prova ancora il belga ex Milan al 53' ma il suo tentativo viene murato da Rodrìguez. Un minuto dopo Palladino è costretto a sostituire Djimsiti per un problema muscolare e al suo posto entra Ahanor. Pisacane effettua i primi due cambi al 58': dentro Prati per Zappa e Gaetano per Borrelli e poi al 65' l'ammonito Rodrìguez viene sostituito da Idrissi. Al 68' Musah tenta il sinistro da fuori area ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 75',nel suo momento migliore,il Cagliari trova il momentaneo pari con Gaetano che batte col piatto Carnesecchi su assist di Esposito dopo una bellissima azione. L'illusione di portare a casa punti dura poco per il Cagliari perché all'81' l'Atalanta torna in vantaggio: su cross di Samardzic, Scamacca prima svirgola ma in un secondo momento calcia col mancino e beffa Caprile sotto le gambe. All' 85',su errore di Adopo, Zalewski scappa sulla sinistra, salta Luperto e calcia ma Caprile si oppone e mette anche in angolo un tiro a giro dello stesso italo-polacco su prosieguo dell'azione. All'87' arrivano gli ultimi due cambi per il Cagliari: Pavoletti e Luvumbo prendono il posto di Luperto e Adopo. Durante i 4' minuti di recupero è stato annullato un gol a Luvumbo al 93' per un fuorigioco di Folorunsho. Finisce 2-1 per gli orobici. Il Cagliari rimane fermo a 14 punti in classifica ma per quello che si è visto a Bergamo non avrebbe meritato la sconfitta. Questa determinazione messa in campo ieri, i rossoblù devono mostrarla anche nella prossima gara in casa il 21/12/2025 contro il Pisa di Gilardino (terz'ultimo a 10 punti) e bisogna vincere a tutti i costi perchè è uno scontro diretto per la salvezza. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30.