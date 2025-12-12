Sport Debutto vincente in “Cev Volleyball Cup” per Gas Sales Bluenergy Volley al ritorno in campo europeo a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione.

Debutto vincente in “Cev Volleyball Cup” per Gas Sales Bluenergy Volley al ritorno in campo europeo a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione. Nella gara d’andata giocata a Cagliari hanno superato per 3-1 la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice. Ora nella gara di ritorno, il 7 gennaio prossimo, in Repubblica Ceca ai biancorossi basterà vincere due set per conquistare gli Ottavi di Finale. In un PalaPirastu festante che ha visto sugli spalti la presenza di 2300, tra cui alcuni Lupi Biancorossi, Piacenza ha messo in mostra un buon gioco e soprattutto ha ricevuto tantissimi applausi per alcune giocate che hanno infiammato il pubblico. Coach Boninfante ha mescolato la formazione dando spazio fin dall’inizio a Loreti, Bergmann e Seddik. Dopo un primo set che i biancorossi hanno perso ai vantaggi pur mettendo a referto buoni numeri in ogni fondamentale, negli altri tre parziali il pallino del gioco lo hanno sempre avuto in mano loro. Nonostante nel terzo set i cechi abbiano recuperato anche diversi punti di svantaggio per poi vedere allungare nuovamente gli avversari.



Sono stati tredici i block in biancorossi, quindici gli: Piacenza ha chiuso con un 55% in attacco e un 43% in ricezione. In doppia cifra Bovolenta con 18 punti, Bergamm e Gutierrez con 15, Seddik con 12. In casa ceca in doppia cifra Brichta e Okulic con 11 punti. In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e Seddik al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice risponde con Bartunek e Brichta in diagonale, Okolic e Taylor al centro, Calvo e Cordeiro alla banda, Ondfej è il libero. Subito due punti per la formazione ceca, tre punti di Bovolenta conditi con un ace portano avanti Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (3-2), lo Jihostroj Ceske Budejovice spinge molto in battuta, trova due ace nel giro di pochi scambi e si porta avanti di tre lunghezze (5-8). I biancorossi inseguono, si avvicinano con l’ace di Bergmann (9-10) per poi vedere allungare ancora gli avversari (10-14). La parità è a quota diciassette con Bergmann, le due squadre ora viaggiano a braccetto, il set point è degli ospiti con la battuta lunga di Seddik (23-24) con Boninfante che chiama time out. Alla ripresa del gioco Bergmann pareggia i conti, nuovo set point dei cechi (24-25) che chiudono con un ace Cordeiro. Parte ancora bene la formazione ceca (0-2), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impatta a quota tre e mette la freccia con l’ace di Bergmann (4-3) e poi allunga: 8-4 con Smejkal a chiamare tempo. Due ace consecutivi di Seddik valgono il più sette (14-17), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha trovato ritmo e colpi e lo Jihostroj Ceske Budejovice è all’angolo, nuovo ace di Seddik (16-7). Il set è tutto in discesa, errore in attacco dei cechi (19-9), Gutierrez, Bovolenta e quindi Galassi (22-10), arriva l’ace di Bergmann (23-10), il primo di una infinità di set point lo porta Galassi (24-11), Piacenza chiude alla quarta occasione con il muro di Seddik. Sul sette pari Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza tenta l’allungo (9-7) con un block in e un diagonale strettissimo di Bergmann (9-7), Galassi e Bovolenta per l’11-8 con la panchina dei cechi a chiamare tempo. L’ace di Gutierrez vale il più quattro (15-11), i due in pochi scambi di Cordeiro la parità a quota quindici con Boninfante a chiamare tempo. Bergmann vince un contrasto a rete, Porro piazza un ace (19-16) e dopo il time out chiamato dai cechi altri due ace consecutivi (21-16), sono sei i set point biancorossi (24-18) che chiudono alla seconda occasione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza viaggia forte fin dai primi scambi, due ace di Gutierrez valgono il più sei (13-7), set tutto in discesa tra muri ed ace, il primo di tanti match ball lo porta Seddik a muro (24-13), chiude Leon, da poco entrato, a muro. Dante Boninfante ha detto: “Nel primo set abbiamo subito un po’ in ricezione ma la linea era tutta nuova, poi ho visto una bella reazione dei ragazzi contro una squadra che conoscevamo poco. Sono contento, abbiamo fatto una buona partita e il debutto in Europa è stato soddisfacente. Sono contento anche per lo spettacolo visto qui a Cagliari e il calore che il pubblico ci ha regalato”.