Cagliari superiore: Gaetano decide e la Roma non entra mai in partita

Cagliari–Roma 1-0

14ª giornata della Serie A 2025/2026

Dopo quasi tre mesi, alla Domus Arena il Cagliari di Fabio Pisacane torna alla vittoria battendo meritatamente 1-0 la Roma di Gasperini e salendo a quota 14 punti in classifica. I rossoblù hanno dominato dall’inizio alla fine contro una Roma irriconoscibile. A dirigere la gara è stato Zufferli della sezione di Udine.

Capitolo formazioni.

Pisacane schiera il Cagliari con il 3-5-2: da segnalare il debutto in Serie A di Juan Rodríguez, inserito nel terzetto difensivo insieme a Zappa e Luperto; sulle fasce Palestra a destra e Obert a sinistra, mentre in mezzo agiscono Deiola, Adopo e Folorunsho. In attacco il tandem Borrelli–Sebastiano Esposito.

Gasperini risponde con un 3-4-2-1: Baldanzi falso nueve, supportato da Soulé e Pellegrini.

La partita.

Il Cagliari parte fortissimo e mette subito in difficoltà la Roma: al 6’ Obert crossa basso per Adopo, ma il tiro viene deviato in corner. Al 7’ Borrelli si ritrova solo davanti a Svilar, ma Ndicka recupera in extremis. Al 23’ Palestra pesca Folorunsho in area, ma il colpo di testa è debole. Poco prima della mezz’ora, Palestra serve Esposito: il tiro dal limite viene respinto da Svilar, poi il classe 2002 tenta un colpo di tacco che Ndicka neutralizza.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Cagliari riparte con la stessa intensità. Al 49’ viene fischiato un rigore per i rossoblù per un fallo di Çelik su Folorunsho lanciato a rete. Il VAR richiama Zufferli: il fallo inizia fuori area. Rigore revocato ma rosso diretto a Çelik al 51’. Sul successivo calcio di punizione Esposito non sorprende Svilar.

Al 59’ Esposito illumina ancora: assist perfetto per Obert, che entra in area e calcia col mancino, trovando però un’altra grande risposta di Svilar. Al 68’ Folorunsho prova il sinistro a incrociare, ma la conclusione è debole. Al 76’ Palestra salta due uomini in area ma il suo mancino termina sul fondo.

All’82’ arriva il meritato vantaggio: corner di Esposito dalla sinistra, Gaetano — entrato al 68’ al posto di Borrelli — controlla di petto e batte Svilar in diagonale, firmando la sua prima rete in campionato. La Roma prova a reagire fino al 96’, ma non crea vere occasioni.

Era dal 2021 che il Cagliari non batteva la Roma, e stavolta lo fa con tutto ciò che serve: impegno, cuore, grinta, determinazione e carattere. È questo lo spirito giusto per provare a fare punti contro qualsiasi avversario.

Il prossimo impegno dei rossoblù sarà sabato 13 dicembre 2025 alle 20:45 in trasferta contro l’Atalanta di Palladino alla New Balance Arena.