Alghero Bike, doppio impegno nel ciclocross: risultati di peso tra Aru Academy e Trofeo Città di Guspini

Fine settimana denso e ben capitalizzato per l’Alghero Bike, impegnata in due gare consecutive di ciclocross tra sabato 29 e domenica 30 novembre. La squadra si è presentata al via con un gruppo numeroso, dalle categorie giovanili ai master, raccogliendo piazzamenti che confermano il buon lavoro svolto in questi mesi.

Sabato, al 3° Trofeo Fabio Aru Academy, gli atleti algheresi si sono fatti notare sin dall’inizio. Successo pieno nelle Donne Allieve 1° anno con Giulia Delogu, protagonista di una prova autoritaria chiusa al primo posto.

Negli Esordienti 2° anno è arrivato il 3° posto di Fabio Farinelli, seguito dai compagni Giuseppe Lai (6°) e Stefano Marras (11°). Negli Allievi 2° anno, Pietro Nieddu ha concluso in 8ª posizione, confermando continuità di rendimento.

Tra i Master 5, vittoria di categoria per Sandro Marras, anche 4° assoluto, mentre Fabrizio Farinelli ha chiuso 5°.

Il giorno successivo, al Trofeo Città di Guspini, la squadra ha dato ulteriore prova di compattezza nonostante il doppio impegno. Negli Allievi 1° anno, Pietro Nieddu è salito sul podio con un convincente 3° posto, seguito da Federico Serra in 5ª posizione. Tra gli Esordienti 2° anno è arrivata una prova di squadra di alto livello: Fabio Farinelli ha vinto la categoria e chiuso 5° assoluto; Giuseppe Lai si è piazzato 2°; Stefano Marras 5°; Ivan Parodo 7°; Salvatore Piredda 9°. Nei Master 5, nuovo podio per Sandro Marras, 2° di categoria, con Fabrizio Farinelli ancora 5°.

Un weekend intenso, senza passaggi a vuoto, che dà misura della crescita del gruppo e della solidità del lavoro tecnico portato avanti dalla società. L’Alghero Bike ringrazia famiglie, tecnici e accompagnatori per il sostegno continuo e guarda ora ai prossimi appuntamenti della stagione di ciclocross con la stessa determinazione mostrata in gara.