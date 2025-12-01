Gymnasium, tre punti in Seconda Divisione e vittoria di carattere in Serie D a Castelsardo

La Gymnasium Volley Alghero chiude il fine settimana con due risultati importanti: il successo casalingo della Seconda Divisione contro la Pgs Gioins e la vittoria in trasferta della Serie D sul campo del Maresport Castelsardo.

Sabato, alla palestra di via Malta, la Gymnasium ha superato la Gioins con un 3-1 autorevole (21/25, 25/13, 25/12, 25/16). Dopo un primo set incerto, la squadra ha preso ritmo in ricezione e accelerato in battuta e in attacco.

L’allenatore Pasqualino Sotgia analizza così la gara: «sabato abbiamo giocato con la Seconda Divisione contro la Joins in casa e abbiamo vinto 3-1. Abbiamo perso il primo set giocando abbastanza male, poi abbiamo vinto bene, in maniera decisa. Più o meno mantenendo la stessa squadra, le ragazze hanno iniziato a essere più incisive in ricezione. Abbiamo giocato maluccio in ricezione e siamo state più incisive in battuta. Abbiamo battuto bene e in attacco. Abbiamo portato a casa i tre punti.»

Domenica la Gymnasium era di scena a Castelsardo. La squadra di Sotgia ha centrato una vittoria pesante per 1-3 (24/26, 25/13, 22/25, 24/26) al termine di una partita dura, giocata contro un avversario ostico, molto efficace in difesa e capace di tenere aperti tutti gli scambi più lunghi.

Sotgia racconta così l’andamento: «domenica eravamo in trasferta a Castelsardo ed è stata praticamente una battaglia, perché la squadra avversaria era fortissima in difesa e non faceva accadere nulla. Le ragazze in certi momenti si sono fatte prendere dallo sconforto, non hanno avuto pazienza. Abbiamo aggiunto, oltre a loro che non lasciavano cadere niente, anche i nostri errori. Infatti nel secondo set abbiamo perso addirittura 13 punti. Per fortuna le ragazze hanno reagito, hanno tenuto botta. Anche al quarto set eravamo sotto di 10 punti e siamo riusciti a rimontare.»

La gestione tattica ha avuto un ruolo decisivo: «ancora una volta è stato determinante il fatto di avere due palleggiatrici molto valide. Abbiamo l'occasione, facendo il doppio cambio, di avere sempre un’opposta valida in prima linea, anche perché quest’anno con le giocatrici di banda siamo ben attrezzati. Riusciamo sempre ad avere i tre attacchi. Quando è necessario, quando ci serve, risolviamo con questa soluzione tattica che anche oggi ha funzionato.»

Due partite diverse, due contesti tecnici differenti, un elemento comune: la capacità della Gymnasium di restare dentro la gara anche nei momenti più complicati, costruendo risultati solidi in entrambe le categorie.