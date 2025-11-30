Amatori Alghero, buona prova ma zero punti: a Parma finisce 48-31. Anversa: “La più bella partita da quando abbiamo iniziato”

Parma, 30 novembre 2025 — L’Amatori Rugby Alghero torna in campo dopo la sosta e trova una sconfitta pesante nel punteggio, ma non nel gioco. Al “Giuseppe Bancini” il Parma si impone 48-31, ma la squadra di Marco Anversa resta agganciata al match fino all’ultimo quarto d’ora, con il punteggio in equilibrio sul 31-31 fino al minuto 72.

La partita racconta due storie. La prima è quella di un Alghero ordinato, coraggioso, efficace nel primo tempo, capace di andare al riposo avanti 21-23 grazie alle mete di Canulli e Mazzone e alla precisione al piede di Steenkamp. La seconda è quella del finale: Parma trova energie fresche dalla panchina, alza il ritmo e approfitta delle disattenzioni algheresi, segnando tre mete negli ultimi sei minuti.

Marco Anversa vede il bicchiere pieno, pur senza punti in classifica. Le sue parole, a fine gara, fotografano bene la sensazione del gruppo: “Oggi abbiamo giocato veramente una gran bella partita, forse la più bella da quando abbiamo iniziato a giocare, ma non è bastato perché è stata la prima partita che non portiamo a casa punti. Però ho visto veramente una squadra giocarsela pari pari con i primi in classifica a casa loro, imbattuti a punteggio pieno, era Parma. Veramente fino a otto minuti dalla fine eravamo 31-31, quindi bello, bello, bello, gran bella squadra, ho visto dei gran bei ragazzi in splendida forma. Sono mancati un paio di dettagli che alla fine hanno girato meglio per loro ed ecco le due mete di scarto.”

La fotografia del tecnico è chiara: prestazione convincente, ma fragilità nei momenti decisivi. La Serie A, sotto questo aspetto, non concede margini.

TABELLINO

Rugby Parma FC 1931 vs Amatori Rugby Alghero 48-31 (21-23), pt 5-0

Parma, Campo Giuseppe Bancini – Domenica 30 novembre 2025

Campionato Serie A – Girone 2, IV giornata

Marcatori

p.t. 2’ m Canulli tr Steenkamp (0-7); 8’ m Gosa tr Colla (7-7); 11’ cp Steenkamp (7-10); 17’ cp Steenkamp (7-13); 24’ m Gosa tr Colla (14-13); 32’ m Mazzone tr Steenkamp (14-20); 34’ m Andreoli tr Colla (21-20); 37’ cp Steenkamp (21-23).

s.t. 3’ m Connolly tr Colla (28-23); 15’ cp Colla (31-23); 20’ cp Steenkamp (31-26); 22’ m Lenoci nt (31-31); 34’ m Gosa tr Colla (38-31); 37’ cp Colla (41-31); 40’ m Bianconcini tr Colla (48-31).

Rugby Parma FC 1931:

Sorio (C), Connolly (41’ Paternieri C.), Busetto (41’ Mussi), Manfrini, Bianconcini; Paternieri M., Colla; Manni, Andreoli, Mordacci; Sharku (41’ Adorni), Caselli (V, 78’ Balestrieri); Babbo (41’ Morelli), Gosa, Alcantara (35’ Calì).

A disposizione: Simoni.

All.: Frati, Prestera.

Amatori Rugby Alghero:

Mazzone (43’ Armani); Del Rio, Serra (C), Russo, May (79’ Marchetto); Steenkamp, Tancredi; Canulli (V), Wright, Lenoci; Kone, D’Ambola; Muciaccia (62’ Pedroni), Shelqeti, Ruijgrok.

A disposizione: Cincotto, Sciacca, Marrone, Bombagi.

All.: Anversa.

Arbitro: Riccardo Angelucci (LI)

Giudici di linea: Mirco Sergi (BO), Matteo Berra (MN)

Cartellini: 62’ Colla, 74’ Lenoci

Calciatori: Colla (Parma) 8/8; Steenkamp (Alghero) 5/6

Note: variabile, 8°, circa 250 spettatori

Punti in classifica: Rugby Parma 5, Amatori Rugby Alghero 0