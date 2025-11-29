Don Bosco Camp 2026, a Monserrato lo stage tecnico con Alessia Marchetto

Monserrato si prepara ad accogliere una delle giornate più attese della ginnastica ritmica PGS. Il 4 gennaio 2026, al Centro Sportivo Riu Saliu, andrà in scena il Don Bosco Camp, lo stage tecnico organizzato dal Comitato Regionale Sardegna delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Ospite e docente sarà Alessia Marchetto, ex ginnasta di Serie A1, azzurra dal 2008, presente in Coppe del Mondo ed Europei, oggi laureata in Scienze Motorie e tecnico federale specializzato nelle attività preventive e adattate. Un profilo di alto livello, scelto per guidare atlete e tecnici in una giornata interamente dedicata alla formazione.

Lo stage è aperto alle atlete tesserate PGS per la stagione 2025/2026 e suddiviso per categorie:

– Ritmica Amica: Promo Base 1, Base 2, Base 3, Promo A (incluse le Supermini), con sessioni da due ore.

– Don Bosco Cup: programmi B, C1, C2, D, E, Elite, con sessioni da quattro ore.

Prevista la partecipazione anche di giudici, tecnici e aspiranti tecnici PGS. Gli esterni potranno iscriversi solo in caso di disponibilità residua, con l’obbligo di presentare certificazione medica e di essere accompagnati da un tecnico della propria società.

Le quote vanno dai 35 ai 50 euro per le tesserate, mentre per le non affiliate variano dai 40 ai 60 euro, con ingresso gratuito per un tecnico accompagnatore per società. Tutte le atlete dovranno presentarsi con l’attrezzatura prevista dalla loro categoria; in palestra saranno ammesse soltanto con scarpe da ginnastica.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 dicembre 2025 tramite il modulo ufficiale. L'attivazione delle masterclass sarà confermata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al termine di ogni turno sarà possibile richiedere foto e autografi con la docente.

Per informazioni la referente GR PGS Sardegna risponde al numero 3921056611 (WhatsApp).