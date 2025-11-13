Scommesse sportive. I pronostici di Mr Simon

La Serie A si ferma. Un weekend di silenzio per lasciare spazio alla Nazionale, attesa dagli ultimi novanta più novanta minuti che decideranno il cammino verso il Mondiale negli Stati Uniti. L’Italia, questo va ricordato senza giri di parole, ha già in tasca la certezza degli spareggi: la porta stretta da cui passa chi non è riuscito a dominare il girone.

Gattuso conosce bene il peso di questo bivio. La Norvegia corre e corre forte, e la vetta sembra distante. Toccherà ripartire da Chi?inau, dallo Stadionul Zimbru, dove giovedì alle 20.45 gli azzurri affronteranno la Moldavia, ultima in classifica e fin qui lontana dai livelli necessari per impensierire il gruppo.

Il CT valuta un 4-4-2 pragmatico, con Ricci e Tonali in mezzo – Barella è squalificato – e la coppia Retegui–Pio Esposito incaricata di aprire la difesa moldava come si strappa una stoffa già consumata. Le premesse per un successo ci sono, specie alla luce di un dato che Mr Simon ricorda con un certo gusto per le statistiche: con Gattuso in panchina, l’Italia ha sempre portato a casa punti.

Da qui parte la sua proposta di giornata. Una bet builder secca, costruita sul pronostico di una partita che, sulla carta, dovrebbe premiare la superiorità tecnica degli azzurri:

– Vittoria Italia

– Più di 4 reti totali

– Più di 7 calci d’angolo

La quota maggiorata arriva a 3.75.

Per chi ama rischiare qualcosa in più, Mr Simon indica anche il risultato esatto: Moldavia–Italia 1-3, quota 15.00.

Il suo saluto è quello di sempre: un incoraggiamento sobrio agli appassionati e un avviso che vale più di ogni pronostico. Giocare sì, ma con misura.

Il calcio resta un gioco. Le puntate devono restare tali.