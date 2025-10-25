Nel panorama mozzafiato del sud Sardegna torna il grande Triathlon. Il “Challenge Forte Village Sardinia” parte con la nuova edizione in due giornate.

?Il grande triathlon internazionale torna nel Sud della Sardegna con la nuova edizione del “Challenge Forte Village Sardinia”. Un evento firmato “Challenge Family” che chiuderà la stagione: 25-26 ottobre le date del fine settimana che prevede la gara principale su distanza media, una prova di triathlon sprint e il duathlon sprint. “Da oltre dieci anni, Forte Village ha costruito un legame profondo con il mondo del triathlon, un rapporto che si è consolidato stagione dopo stagione.-ha detto Andrea Mentasti, Race Director-Abbiamo sempre creduto nella capacità degli eventi sportivi internazionali di estendere la stagione turistica della Sardegna, portando alla ribalta mondiale la bellezza mozzafiato e il fascino senza tempo di questa terra.
Con il suo clima mediterraneo ideale, panorami spettacolari, percorsi di gara unici e un’ospitalità autentica, la Sardegna è una destinazione perfetta per gli sportivi in qualsiasi periodo dell’anno. Ma non è solo un paradiso per gli atleti: chi li accompagna può vivere un’esperienza straordinaria tra storia millenaria, tradizioni affascinanti, cultura vibrante e un ricco patrimonio archeologico”.
Il Challenge Forte Village Sardinia 2025 offrirà ai partecipanti un tracciato spettacolare e altamente tecnico, unendo la sfida sportiva alla bellezza mozzafiato della Sardegna. La prima frazione, 1,9 km di nuoto, prevede un unico giro nelle acque cristalline davanti alla spiaggia del resort. I 90 km di ciclismo, da Santa Margherita di Pula attraverso Domus De Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, si snoderanno su un tracciato impegnativo che regala panorami mozzafiato e che prevede una discesa di 7 km. Il segmento finale, i 21 km di corsa, affronteranno il tratto lungo la costa e la spiaggia di Cala d’Ostia, con arrivo nel cuore del Forte Village Resort.