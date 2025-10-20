L'extratime di Mr Simon: Cagliari, il Bologna passa alla Domus - rossoblù ancora fermi a otto punti

Una rete per tempo è bastata al Bologna di Vincenzo Italiano per prendersi i tre punti alla Unipol Domus. Il Cagliari di Fabio Pisacane si arrende 0-2, restando inchiodato a quota otto in classifica dopo sette giornate.

Pisacane parte con una difesa a quattro per contenere il tridente ospite. In mezzo al campo Prati in regia, con Adopo a supporto, mentre Esposito è l’unica punta, assistito da Folorunsho tra le linee.

La partita vive d’equilibrio fino al 26’, quando il Cagliari trova la rete del vantaggio poi annullata dal VAR. Da quel momento cambia tutto. Al 31’ il Bologna passa con Holm, bravo a infilare Caprile con un rasoterra preciso. I felsinei chiudono il primo tempo avanti e in pieno controllo, tra tiri dalla distanza e calci piazzati.

Nella ripresa Italiano si gioca la carta Orsolini all’ora di gioco. Mossa azzeccata: al minuto 80, il numero 7 chiude la gara con un sinistro potente dal limite.

Il Cagliari prova a reagire con Felici e nel finale con Gaetano, ma senza mai impensierire davvero Ravaglia.

Finisce 0-2. Vittoria meritata per il Bologna, che ha gestito palla e ritmo con maggiore maturità. Il Cagliari, invece, dovrà ritrovare compattezza e fiducia. La prossima sfida sarà domenica 26 ottobre a Verona, un crocevia già importante per non scivolare nella zona calda della classifica.